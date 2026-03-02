El destilado que huyó de la madrugada: El vodka busca conquistar la mesa y el brunch

Hace apenas cuatro años, la innovación en las pizarras de las grandes marcas de destilados apuntaba a la estridencia de la noche: tragos de alta energía, shots y notas a piña ahumada.

Hoy, la brújula dicta una revolución silenciosa y diurna. El campo de batalla ya no es la barra del antro a las tres de la mañana, sino la mesa de un restaurante al mediodía, al calor de un brunch o una taquería. Y en el centro de esta metamorfosis, el vodka protagoniza uno de los giros de timón más interesantes de la industria.

Si bien se habla de una desaceleración en el sector, Fernanda Gálvez, Senior Brand Manager de Absolut México, habla sobre cómo se ha estado comportando la industria, “cuando nosotros analizamos los números actuales versus previa pandemia, estamos creciendo un 20%”. La directiva explica que el pico post-confinamiento fue una situación atípica donde la gente consumió de golpe lo que no había podido; hoy las bases simplemente se han regularizado.

Las cifras exigen desmitificar nuestro propio mercado. Aunque el vodka mantiene un discreto cuarto lugar con el 7% de las ventas totales de destilados en México —detrás del avasallador 50% del tequila, el 20% del whisky y el volumen del ron—, la verdadera historia se cuenta en el segmento de alta gama.

"Nuestro país no es un jugador menor: ocupamos la codiciada posición número 12 a nivel mundial en el mercado de spirits, con una estructura de consumo fuertemente orientada hacia lo premium", asegura.

La diferencia radica en que los hábitos han mutado drásticamente. De acuerdo con datos de lealtad obtenidos por la marca, el comportamiento generacional es fascinante: mientras los millennials dosifican su presupuesto consumiendo destilados de segmento estándar entre semana, la Generación Z concentra su energía en un solo día del fin de semana, pero abriendo la cartera sin reparos para etiquetas premium y súper premium. La nueva consigna del bebedor contemporáneo, resume Gálvez, es “toma mejor en menos tiempo”.

El picor como alquimia: de Luisiana a Suecia

Para mantenerse vigente frente al auge de los agaves, Absolut —que hoy domina aproximadamente el 80% de la categoría de vodka premium en México— decidió que el arte ya no solo se cuelga en la pared, sino que se sirve en vaso escarchado.

Históricamente reconocida por ceder su icónica silueta a más de 800 artistas, la firma sueca acaba de romper sus propios paradigmas lanzando su primera colaboración oficial con otra marca de consumo: la legendaria salsa Tabasco.

"No estamos frente a un simple capricho publicitario. No se quedó en una transacción de poner un logo en la botella, sino que realmente estuvieron muy colaborativos”, aclara la ejecutiva de Absolut.

Las cáscaras y extractos naturales que sobran al elaborar la mítica salsa en Avery Island, Luisiana, viajan directamente hasta la destilería de Åhus, en el sur de Suecia. Allí, se someten a un proceso libre de añadidos artificiales. “Se puede decir que es una infusión”, detalla Gálvez, resultando en un líquido excepcional con notas francas a sal, chiles rojos y vinagre.

Es un diálogo inédito entre dos titanes que comparten un reconocimiento de marca en ocho de cada diez mexicanos, y una rareza en tiempos de productos ultraprocesados: ambas recetas se elaboran empleando únicamente tres ingredientes.

El vodka michelado y la mira en 2026

Esta apuesta por embotellar el picor responde a una lectura de la mesa global. El gusto por el picante es ya la quinta macrotendencia de consumo en el mundo, y un contundente 60% de los jóvenes de entre 18 y 34 años declaran predilección por productos "muy picantes".

En Estados Unidos, fenómenos de barra como las Spicy Margaritas han repuntado más de un 130% en los últimos cuatro años.

Para la marca sueca el objetivo es apoderarse de la luz del día, apuntando a ese 90% de la Generación Z que declara su afición por los momentos de brunch. Lo hacen a través del "Absolut Michelado", que Gálvez define como “el Bloody Mary a nivel mundial, pero tropicalizado”, diseñado a la medida para maridar con mariscos y tacos.

Esta estrategia tiene la mirada clavada también en el Mundial de fútbol de 2026. Considerando que México será sede y se espera recibir a unos 8 millones de turistas listos para celebrar, la directiva no oculta la ambición detrás de este proyecto, al que describe como “un lanzamiento internacional con un corazón muy mexicano”.

La meta es que “queremos que sea el trago del mundial” para los festejos diurnos. A la par, la maquinaria creativa no se detiene, y ya preparan para finales de 2026 una nueva botella intervenida, esta vez por un artista vivo de perfil mainstream enfocado en las nuevas generaciones.