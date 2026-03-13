El banquete de los Oscar cuesta cerca de 750,000 dólares: así se come el lujo en Hollywood

Cuando termina la ceremonia de los premios Oscar y se apagan las cámaras del Dolby Theatre, la celebración continúa unos pisos arriba con el Governors Ball, el banquete oficial reservado para ganadores, nominados y figuras de la industria cinematográfica.

La cena es preparada por el chef Wolfgang Puck, quien lleva más de tres décadas al frente del catering de la fiesta posterior a los premios de la Academia. Para la edición más reciente, su equipo diseñó más de 70 platillos diferentes para aproximadamente 1,500 invitados, con estaciones gastronómicas que van desde pizzas gourmet y sushi preparado al momento hasta mini hamburguesas de wagyu, pasta artesanal y clásicos reconfortantes como chicken pot pie o mac and cheese.

La escala del servicio es comparable a la de una gran cocina de hotel internacional. En total participan 75 chefs de cocina salada, 45 pasteleros y más de 300 personas de servicio, encargadas de producir miles de platos durante la noche. Entre los ingredientes utilizados aparecen 30 libras de caviar Kaluga, cientos de kilos de salmón ahumado, arroz japonés para sushi y miles de estatuillas de chocolate cubiertas con polvo de oro comestible, uno de los detalles más icónicos de la cena posterior a los Oscar.

¿Cuánto cuesta servir un banquete en Hollywood?

Para estimar el costo real del banquete es necesario observar el mercado gastronómico de Los Ángeles, una de las capitales mundiales del catering de lujo.

Empresas especializadas en eventos de alto perfil —como Wolfgang Puck Catering, fundada por el propio chef— ofrecen servicios gastronómicos para galas, premieres de cine y celebraciones privadas con estándares comparables a los de restaurantes de alta cocina.

Oscar 2026Freepik

En el mercado de eventos premium en California, los servicios de catering pueden oscilar entre 200 y más de 300 dólares por persona dependiendo del menú, el tipo de servicio y el número de estaciones gastronómicas.

Sin embargo, cotizando en Wolfgang Puck Catering, señalaron que en celebraciones de gran escala vinculadas con la industria del entretenimiento —donde participan chefs reconocidos, ingredientes exclusivos y brigadas completas de cocina— el precio puede superar los 500 dólares por invitado.

Ingredientes de lujo que disparan el costo

El menú del Governors Ball incluye algunos de los ingredientes más exclusivos del mercado gastronómico internacional.

El wagyu japonés A5, considerado uno de los cortes de carne más lujosos del mundo, puede venderse en Estados Unidos entre 200 y 250 dólares por libra en carnicerías premium y distribuidores especializados.

El caviar Kaluga, habitual en restaurantes de alta cocina y barras de sushi de lujo en Los Ángeles, suele comercializarse en tiendas gourmet entre 150 y 200 dólares por onza dependiendo de su calidad y origen.

CaviarFreepik

A ello se suman champán, sake japonés, tequila premium, salmón ahumado artesanal y postres elaborados con oro comestible, una combinación de ingredientes que explica por qué el banquete posterior a los Oscar se ha convertido en una de las cenas más exclusivas del mundo del entretenimiento.

Un banquete de 750,000 dólares

Si se toma como referencia la tarifa más alta del catering de lujo en Los Ángeles —alrededor de 500 dólares por invitado— y se considera el número de asistentes al Governors Ball, el cálculo económico del banquete resulta impresionante.

Con cerca de 1,500 invitados, el costo total estimado de la cena alcanza 750,000 dólares, es decir, alrededor de 13 a 14 millones de pesos mexicanos únicamente en comida y bebida.

La cifra corresponde exclusivamente al menú gastronómico. Si se suman producción, decoración, logística, personal de servicio y bebidas premium, el costo total de la fiesta posterior a los Oscar puede superar con facilidad el millón de dólares, convirtiendo al Governors Ball en uno de los banquetes más costosos del mundo del espectáculo.

A pesar del lujo de los ingredientes, el chef Wolfgang Puck mantiene una filosofía clara para el menú del Governors Ball: ofrecer comida reconfortante para invitados que llegan con hambre después de varias horas de ceremonia.

Por eso, junto al caviar y el wagyu, aparecen platos aparentemente sencillos como pizzas recién horneadas, pasta fresca, sushi preparado al momento o hamburguesas miniatura.