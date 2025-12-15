Cómo hacer un arroz con leche navideño con canela, plátano y manzana

El arroz con leche es uno de esos postres capaces de volver navideña cualquier mesa. El aroma de la canela calentándose en leche, el dulzor suave de la manzana caramelizada y la cremosidad del arroz cocido a fuego lento conforman una receta que ha acompañado a generaciones.

Pero en esta versión navideña hay un detalle que aporta brillo y equilibrio: rodajas de plátano fresco para decorar, un gesto pequeño que transforma el postre en algo aún más redondo.

El plátano no solo añade un toque visual muy cálido: aporta frescura natural, un contraste perfecto frente a la cremosidad del arroz y una dulzura ligera que armoniza con la manzana. Presentarlo encima —como corona final— vuelve cada porción más festiva y más rica.