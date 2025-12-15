Lectura1:00 min
Cómo hacer un arroz con leche navideño con canela, plátano y manzana
El arroz con leche se transforma en un postre festivo gracias a la dulzura de la manzana, el aroma profundo de la canela y un toque final de plátano fresco que equilibra textura y sabor.
El arroz con leche es uno de esos postres capaces de volver navideña cualquier mesa. El aroma de la canela calentándose en leche, el dulzor suave de la manzana caramelizada y la cremosidad del arroz cocido a fuego lento conforman una receta que ha acompañado a generaciones.
Pero en esta versión navideña hay un detalle que aporta brillo y equilibrio: rodajas de plátano fresco para decorar, un gesto pequeño que transforma el postre en algo aún más redondo.
El plátano no solo añade un toque visual muy cálido: aporta frescura natural, un contraste perfecto frente a la cremosidad del arroz y una dulzura ligera que armoniza con la manzana. Presentarlo encima —como corona final— vuelve cada porción más festiva y más rica.
Ingredientes (6 porciones)
Para el arroz con leche:
1 taza de arroz
1 litro de leche entera
1 taza de agua
1 taza de leche condensada
1 taza de leche evaporada
2 rajas de canela
1 cucharadita de vainilla
1 pizca de sal
Para la manzana caramelizada:
2 manzanas rojas o amarillas, peladas y picadas en cubos
2 cucharadas de mantequilla
2 cucharadas de azúcar mascabado o piloncillo rallado
½ cucharadita de canela en polvo
1 cucharadita de jugo de limón
Para decorar:
Canela en polvo
Nueces picadas (opcional)
Pasitas (opcional)
1–2 plátanos maduros pero firmes, en rodajas
1. Cocina el arroz
Hierve el agua con las rajas de canela.
Agrega el arroz enjuagado y cocina hasta que el agua se absorba.
Añade las leches, la vainilla y la sal.
Cocina a fuego bajo, moviendo constantemente, hasta que espese y quede cremoso.
2. Prepara la manzana caramelizada
Derrite la mantequilla en sartén.
Agrega las manzanas, azúcar, canela y limón.
Cocina hasta que suavicen y se tornen doradas.
Reserva.
3. Integra y sirve
Agrega la mitad de la manzana caramelizada al arroz ya listo.
Sirve en tazones, vasos o copas pequeñas.
Decora con el resto de la manzana caramelizada.
Añade una lluvia ligera de canela.
Corona con rodajas de plátano justo antes de llevar a la mesa.
- Si deseas, agrega nueces, almendras o pasitas.
- El plátano debe ponerse al final, para mantener su color y frescura.