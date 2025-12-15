Flautas de pollo con crema en vaso: la botana perfecta para las posadas (receta)

En México, las posadas están hechas de canciones, luces, ponche y comida. Y dentro de ese universo de sabores, hay platos que se ganan un lugar en todas las reuniones por su sencillez. Las flautas de pollo son uno de ellos: crujientes, económicas, rendidoras y capaces de gustarle tanto al invitado más tradicional como al que busca algo práctico para comer de pie.

En los últimos años, su versión “en vaso” se volvió favorita para posadas y fiestas. ¿Por qué? Porque toma un clásico —la flauta dorada recién salida del aceite— y lo convierte en un antojito fácil de servir.

Es un formato que respeta el sabor tradicional, pero suma versatilidad. Y, sobre todo, mantiene el espíritu de las posadas: comida que se comparte sin complicaciones, hecha para reunir y celebrar.