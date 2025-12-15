Lectura1:00 min
Flautas de pollo con crema en vaso: la botana perfecta para las posadas (receta)
Crujientes, fáciles de preparar y listas para comer sin platos, estas flautitas servidas en vaso con crema, lechuga y salsa se vuelven la estrella de cualquier posada. Aquí la receta paso a paso.
En México, las posadas están hechas de canciones, luces, ponche y comida. Y dentro de ese universo de sabores, hay platos que se ganan un lugar en todas las reuniones por su sencillez. Las flautas de pollo son uno de ellos: crujientes, económicas, rendidoras y capaces de gustarle tanto al invitado más tradicional como al que busca algo práctico para comer de pie.
En los últimos años, su versión “en vaso” se volvió favorita para posadas y fiestas. ¿Por qué? Porque toma un clásico —la flauta dorada recién salida del aceite— y lo convierte en un antojito fácil de servir.
Es un formato que respeta el sabor tradicional, pero suma versatilidad. Y, sobre todo, mantiene el espíritu de las posadas: comida que se comparte sin complicaciones, hecha para reunir y celebrar.
Te puede interesar
Ingredientes
Para las flautitas:
24 tortillas de maíz
2 tazas de pollo deshebrado
½ cebolla picada
1 diente de ajo picado
1 cucharadita de sal
½ cucharadita de pimienta
Aceite para freír
Para la crema espesa:
1 taza de crema ácida
½ taza de mayonesa (opcional, da más cuerpo)
1 cucharada de jugo de limón
Sal y pimienta al gusto
Para servir:
2 tazas de lechuga picada muy fina
Queso cotija o fresco rallado
Salsa verde o roja
Cubos de aguacate (opcional)
12 vasos transparentes pequeños
Preparación
1. Sazona el pollo
Saltea cebolla y ajo en un poco de aceite.
Agrega el pollo deshebrado, sal y pimienta.
Cocina 5 minutos y reserva.
2. Haz las flautitas
Calienta ligeramente las tortillas.
Rellena con pollo y enrolla firmemente.
Asegura con palillo si lo necesitas.
Fríe en aceite caliente hasta dorar.
Escurre en papel y corta cada flauta a la mitad.
3. Prepara la crema especial
Mezcla crema, mayonesa, limón, sal y pimienta.
Ajusta textura: debe quedar espesa, tipo dip.
4. Arma los vasos
En cada vaso coloca:
Cucharada de crema al fondo.
Lechuga finamente picada.
Dos mitades de flauta colocadas de pie.
Más crema encima.
Queso rallado.
Salsa al gusto.
(Opcional) Aguacate.