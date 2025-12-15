Buscar
Flautas de pollo con crema en vaso: la botana perfecta para las posadas (receta)

Crujientes, fáciles de preparar y listas para comer sin platos, estas flautitas servidas en vaso con crema, lechuga y salsa se vuelven la estrella de cualquier posada. Aquí la receta paso a paso.

Miriam Lira

En México, las posadas están hechas de canciones, luces, ponche y comida. Y dentro de ese universo de sabores, hay platos que se ganan un lugar en todas las reuniones por su sencillez. Las flautas de pollo son uno de ellos: crujientes, económicas, rendidoras y capaces de gustarle tanto al invitado más tradicional como al que busca algo práctico para comer de pie.

En los últimos años, su versión “en vaso” se volvió favorita para posadas y fiestas. ¿Por qué? Porque toma un clásico —la flauta dorada recién salida del aceite— y lo convierte en un antojito fácil de servir

Es un formato que respeta el sabor tradicional, pero suma versatilidad. Y, sobre todo, mantiene el espíritu de las posadas: comida que se comparte sin complicaciones, hecha para reunir y celebrar.

Flautitas de pollo en vaso

Ingredientes

Para las flautitas:

24 tortillas de maíz

2 tazas de pollo deshebrado

½ cebolla picada

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de sal

½ cucharadita de pimienta

Aceite para freír

Para la crema espesa:

1 taza de crema ácida

½ taza de mayonesa (opcional, da más cuerpo)

1 cucharada de jugo de limón

Sal y pimienta al gusto

Para servir:

2 tazas de lechuga picada muy fina

Queso cotija o fresco rallado

Salsa verde o roja

Cubos de aguacate (opcional)

12 vasos transparentes pequeños

Preparación

1. Sazona el pollo

Saltea cebolla y ajo en un poco de aceite.

Agrega el pollo deshebrado, sal y pimienta.

Cocina 5 minutos y reserva.

2. Haz las flautitas

Calienta ligeramente las tortillas.

Rellena con pollo y enrolla firmemente.

Asegura con palillo si lo necesitas.

Fríe en aceite caliente hasta dorar.

Escurre en papel y corta cada flauta a la mitad.

3. Prepara la crema especial

Mezcla crema, mayonesa, limón, sal y pimienta.

Ajusta textura: debe quedar espesa, tipo dip.

4. Arma los vasos

En cada vaso coloca:

Cucharada de crema al fondo.

Lechuga finamente picada.

Dos mitades de flauta colocadas de pie.

Más crema encima.

Queso rallado.

Salsa al gusto.

(Opcional) Aguacate.

Miriam Lira

Periodista gastronómica. Ha colaborado en medios como Reforma, Uno Tv, Revista Fortuna, Contralínea, El Universal, Food and Travel y El Heraldo de México, en donde fundó en 2017 Gastrolab, ganador de Mejor Medio de Comunicación gastronómica en 2023 por Vatel Club México. Ganadora de la beca Women Deliver 2019.

