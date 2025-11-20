¡7 kilos de cáscaras cítricas tiramos al año! Transfórmalas en un desengrasante ecológico (receta)

En promedio, un hogar en México desperdicia de 5 a 7 kilos de cáscaras de cítricos anualmente, principalmente de mandarina, naranja y limón. Aunque suelen terminar en la basura doméstica, estas cáscaras concentran aceites esenciales aprovechables. Su uso como base para un desengrasante casero se alinea con principios de economía circular y reducción de residuos alimentarios.

Las cáscaras cítricas contienen terpenos —principalmente limoneno— capaces de disolver grasa y eliminar residuos. Al mezclarlos con vinagre blanco, que aporta ácido acético con acción antimicrobiana, se obtiene una solución útil para limpieza de superficies. El vinagre actúa como solvente y medio de extracción, mientras que los compuestos naturales de la mandarina aportan eficiencia y aroma.

Cómo hacer tu desengrasante casero

Lavar bien la fruta antes de pelarla. Reservar únicamente las cáscaras (frescas o secas).

Licuar:

200 g de cáscara de mandarina

500 ml de vinagre blanco

Dejar reposar entre 24 y 72 horas en recipiente cerrado. Colar la mezcla y colocar en atomizador.

Opcional: diluir con agua en proporción 1:1 si se desea menor intensidad.

Usos recomendados

Limpieza de superficies con grasa en cocina

Eliminación de olores en refrigeradores

Desinfección ligera de cerámica y vidrio

Precaución: evitar en mármol o superficies porosas sin prueba previa

Desengrasante naturalFreepik

Aprovechar residuos alimentarios para generar productos domésticos permite reducir el uso de químicos convencionales, disminuir compras de limpieza y evitar desechos innecesarios. Se estima que aplicar esta práctica puede representar un ahorro del 10 al 15% anual en insumos de limpieza para un hogar promedio.