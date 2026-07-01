Embajada de Ucrania desmiente dichos rusos sobre nexos con cárteles mexicanos

La embajada de Ucrania en México rechazó las recientes acusaciones del Gobierno de la Federación de Rusia que pretenden vincular a la nación ucraniana con actividades de narcotráfico hacia Europa y supuestos nexos con cárteles mexicanos para financiar la guerra, así como el apoyo en el reclutamiento de mercenarios.

El posicionamiento diplomático surge tras las afirmaciones del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia (SVR), que señaló una presunta cooperación entre Kiev y grupos criminales en México para utilizar los puertos de Odesa como puntos de transbordo de narcóticos hacia Europa, a través de rutas en Polonia, Moldavia y Rumania.

La representación ucraniana calificó estos señalamientos como una "alarmante cortina de humo" y un intento de manipulación mediática. Según el comunicado oficial, estas narrativas buscan desviar la atención de investigaciones periodísticas que exponen cómo redes transnacionales rusas operan para proveer armas de alto poder a organizaciones criminales en Jalisco y Sinaloa.

“Las autoridades del Kremlin optan por fabricar cualquier narrativa fantástica, divorciada por completo de la realidad, con el único fin de desprestigiar a Ucrania y desviar la atención internacional de sus propios lazos ilícitos y crímenes de guerra”, expresó en un comunicado.

Advirtió que el Kremlin utiliza a América Latina como un "tablero de resonancia geopolítica", inoculando noticias distorsionadas para sembrar desconfianza institucional y manipular la percepción pública en favor de su agenda de desestabilización.

Ante ello, la embajada instó a la prensa mexicana a actuar como un "baluarte indispensable" para discernir los hechos comprobables de las fabricaciones estatales de un Estado agresor, evitando así que la propaganda rusa contamine el debate público en la región.

Ataques a la seguridad alimentaria global

Más allá de la propaganda de desinformación, Ucrania denuncia que las fuerzas armadas rusas mantienen una estrategia de "terror global" mediante el bombardeo sistemático de la infraestructura portuaria en Odesa. Estas acciones tienen como objetivo sabotear el programa humanitario "Grain from Ukraine", utilizando el hambre como un arma geopolítica contra poblaciones vulnerables en África, Asia y América Latina.

En un incidente reciente, drones rusos atacaron dos buques mercantes civiles en las cercanías del puerto de Chornomorsk. El ataque provocó un incendio en un carguero de propiedad turca y dejó tripulantes heridos, lo que fue calificado por Ucrania como una flagrante violación al derecho internacional y un atentado contra la soberanía de terceros países como Turquía.