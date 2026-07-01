La economía mexicana está en "punto muerto": IMEF

La economía mexicana se encuentra en un “punto muerto”, resumió el Instituto Mexicanos de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), al explicar los resultados de sus indicadores adelantados.

“Los resultados de junio de 2026 confirman que tanto la actividad manufacturera como la no manufacturera continúan operando en un entorno de bajo dinamismo, sin señales claras de una recuperación sostenida”, dijo.

Con base en los datos del Indicador IMEF Manufacturero correspondientes a junio de 2026, el índice general registró un retroceso al pasar de 48.3 a 47.3 puntos, lo que representa una disminución de 1.0 punto respecto a mayo. Con ello, el indicador acumula 27 meses consecutivos en zona de contracción, reflejando la persistencia de un entorno adverso para la actividad industrial.

El Indicador IMEF varía en un intervalo de 0 a 100 puntos y el nivel de 50 puntos representa el umbral entre una expansión (mayor a 50) y una contracción (menor a 50), de la actividad económica.

El Indicador IMEF No Manufacturero correspondiente a junio de 2026 mostró una ligera mejora en el índice general, que pasó de 48.8 a 49.0 puntos, un avance de 0.2 unidades respecto a mayo, aunque permaneciendo en zona de contracción.

En el sector industrial, la mejoría observada en meses previos perdió impulso, prevaleciendo una fase contractiva caracterizada por debilidad en la demanda y la producción.

Por su parte, el sector servicios y comercio mostró un desempeño igualmente frágil, con avances aislados en algunos componentes que resultan insuficientes para revertir la desaceleración general.

“Las trayectorias de ambos indicadores y de sus respectivas tendencias-ciclo apuntan a una estabilización en niveles bajos más que a una reactivación, lo que sugiere que la economía continúa transitando por una etapa de crecimiento débil, con una recuperación aún incipiente y sin fundamentos sólidos que permitan anticipar un cambio de ciclo en el corto plazo”, dijo el IMEF.

Los datos del primer trimestre por el lado de la demanda corroboran la debilidad que mostraron anteriormente los datos que se dieron a conocer por el lado de la oferta.

Si bien la demanda interna aportó 1.2 puntos porcentuales al crecimiento anual del PIB, impulsada por el consumo privado (+1.53 puntos porcentuales) y el gasto de gobierno (+0.39 puntos porcentuales), ese dinamismo fue más que neutralizado por las exportaciones netas, que restaron 6.29 puntos porcentuales. El resultado fue un avance anual de apenas 0.24 por ciento.

Al interior de la demanda interna, la inversión privada fue el componente más débil, con una contribución negativa de 0.99 puntos porcentuales. En términos trimestrales, queda patente la debilidad: la inversión privada cayó 3.5% vs. el último trimestre del año anterior, mientras que el consumo privado retrocedió 0.80 por ciento.

El único contrapeso fue la inversión pública, que repuntó 7.88% trimestral en el trimestre, y el gasto de gobierno (1.6% trimestre contra trimestre).