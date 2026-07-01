Avance de la conectividad digital en México

El acceso a internet en México experimentó un crecimiento acelerado en la última década, pasando de una cobertura del 57% en 2015 a un 86% en 2025, lo que equivale a casi 105 millones de personas conectadas.

Según datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) del Inegi, este incremento de 29 puntos porcentuales refleja un avance sostenido en la digitalización del país.

Aunque persiste una brecha digital, esta se redujo significativamente los últimos años; mientras que la cobertura en zonas urbanas es cercana al 90%, en las rurales alcanza el 75%; sin embargo, la diferencia entre ambas áreas cayó de 32 puntos porcentuales en 2017 a solo 14 puntos en 2025.

Este progreso se aceleró notablemente en el último año, donde las comunidades rurales tuvieron un crecimiento superior al de las zonas urbanas, lo que demuestra una mayor efectividad en la expansión de la infraestructura.