Hemi V8 ahora da vida al Wrangler

Sin temor a equivocarme se trata de la edición limitada más especial que Jeep ha traído a México de su modelo estrella, el Wrangler. Más allá de una apariencia única o de un equipamiento especial, bajo el cofre está la razón por la que se convertirá en una pieza de colección que será deseada no solo por los seguidores de Jeep sino también por los entusiastas del mundo motor.

Parte de su equipo está conformado por un winch warn de 8 mil libras de capacidad, una herramienta muy valiosa en la práctica de la conducción off road.

El recién lanzado Jeep Wrangler Rubicon 392 Final Edition ya está disponible en México con un número limitado de unidades que solamente llegan a 100 ejemplares. Y como lo indica su denominación, se vale del poderoso motor Hemi V8 de 6.4 litros que desarrolla 470 caballos de fuerza y 470 lb-pie de par, que está relacionado a una transmisión TorqueFlite 8HP75 de ocho relaciones.

Cuenta con un sistema de admisión Hydro Guide que incluye un circuito de conductos de tres niveles con una serie de drenajes que permite separar el agua del aire que entra al motor.

Algunos de sus elementos distintivos son los adheribles en el cofre, las rejillas de ventilación en las salpicaderas, rines de 17” con bedlock color bronce y puntas de escape cuádruples. Para el interior también hay elementos que le son reservados como la piel Nappa negra con detalles en dorado así como monogramas en la palanca de cambios y en la puerta trasera.

Al estar desarrollado sobre el nivel Rubicon el equipamiento para la conducción 4x4 que ofrece la marca es el más completo.

Sin perder el espíritu aventurero

Como parte de su equipamiento la caja de transferencia Selec Trac permanente con una reductora, cuatro modos de manejo (4WD Auto/4WD High/Neutral/4WD Low, los modos de manejo Sand y Rock, ejes Dana 44, diferenciales electrónicos Tru Lok, amortiguadores monotubo de aluminio Fox cargados con gas a alta presión, por mencionar algunos.

Fica Técnica