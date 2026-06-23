El Audi A3 2027 se pone al día con cambios más notorios en su interior

El Audi A3 lleva cuatro generaciones existiendo, la más reciente se estrenó a inicios de esta década. En 2024 recibió su actualización de medio ciclo generacional y hoy, la marca nos presenta otra serie de cambios, aunque más ligeros para que el Audi A3 2027 se mantenga al día.

Solo los más observadores verán los cambios exteriores

Audi A3 Sportback 2027 | Color: District Green Metallic

Por fuera las diferencias son sumamente sutiles, solo tendrá nuevos diseños para las firmas lumínicas del la iluminación de conducción diurna, así cómo algunos emblemas nuevos en versiones “S” y “RS”.

Seguirá estando disponible en variantes Sedán y Sportback con las clásicas variantes de los mismos.

Nuevas pantallas al estilo de lo más reciente de la marca

Interior Audi A3 2027

Lo más relevante de esta actualización se coloca en el interior, donde el A3 2027 estrena la misma disposición del Audi Q3 del sistema de infoentretenimiento y cuadro de instrumentos digital en un nuevo marco curvo que apunta dichos displays más hacia la posición del conductor.

La pantalla central es de 12.8”, mientras que la del cluster es de 11.9”. Llevan una ligera actualización de interfaces y se combinan con el volante de diseño más reciente de la marca que ya habíamos visto previamente.

Audi A3 2027 Interior

También llegan cuatro nuevos paquetes de materiales para personalizar más su interior, uno con insertos de fibra de carbono y los demás en tela y piel sintética.

En cuanto a seguridad hay algunas novedades, adopta un nuevo control de velocidad crucero adaptativo que ahora puede funcionar a velocidades de hasta 210 km/h en carretera. Con ello el auto puede mantener una distancia segura del vehículo frente a él, así cómo mantenerse centrado en el carril sin mucha intervención del piloto.

Audi A3 | Color: Progressive red

También Audi crea tres nuevas suites de asistencias avanzadas a la conducción llamadas: Tech, Tech Plus y Tech Pro. Conforme se equipe cada una, habrá más elementos para darnos viajes más seguros.

Finalmente, el A3 2027 podrá estacionarse por su cuenta con conductor a bordo, pero también de forma remota al iniciar el comando de estacionamiento desde nuestro celular.

A gasolina o híbrido enchufable, pero sin cambios

Audi RS3 2027 | Color: Kyalami green

Bajo el cofre toda la gama conserva los mismos motores que ya conocíamos con opciones de tres, cuatro y cinco cilindros. En México sólo contamos con los cuatro cilindros turbo de 1.4 litros y 150 hp, el 2.0 litros de 190 hp y el cinco cilindros turbo de 2.5 litros del modelo RS3 con 400 hp.

En Europa se pide obtener con un tres cilindros turbo de 1.0 litro y 116 hp, o bien dos variantes híbridas enchufables de 204 hp y 272 hp respectivamente con autonomía en modo eléctrico de 143 km por carga.

Sea cual sea el caso, el A3 2027 comenzará ventas en Europa en septiembre de este año y poco después llegará a otras regiones donde tiene presencia. En México lo podemos esperar hacia inicios de 2027.