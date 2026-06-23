En México, las camisetas del Mundial se adaptan a todas las formas, tallas… y especies

En México, la fiebre del Mundial ha contagiado a las mascotas. Desde perros chihuahuas hasta chow chows, pasando por hámsters y caballos, y por supuesto Merlín, el pato, los mexicanos están vistiendo a sus amigos peludos -o emplumados- con los colores de la selección nacional.

En los mercados de toda la capital, los vendedores ofrecen camisetas de fútbol para mascotas de marcas imitaciones como "Adidog" a los dueños que quieren ampliar la base de seguidores de "El Tri" a los aficionados de cuatro patas.

Aida Cruz, que estaba de compras en el mercado La Merced en Ciudad de México, dijo que se inspiró para comprar una camiseta de México para su schnauzer miniatura, Cookie, después de ver imágenes de Merlín, el pato del Mundial que incluso ha sido recibido por la presidenta.

"Es parte de nuestra familia", dijo Cruz refiriéndose a Cookie, mientras mostraba una foto en su móvil de la perrita, que se había quedado en casa debido a las aglomeraciones del mercado.

Diana Montes, cuyo puesto ofrece una amplia gama de accesorios para mascotas, incluidos sombreros y cascos de moto, dijo que estaba aceptando pedidos personalizados para asegurarse de que todos los miembros de la familia tuvieran su camiseta. "Los matching outfits son muy populares ahora", dijo.

Las camisetas oficiales para personas fabricadas por Adidas, con escudos autorizados y tejidos autenticados, se venden a 100 dólares la réplica y a 150 dólares la versión auténtica de los jugadores. Sin embargo, las versiones falsificadas se venden por unos cinco dólares.

La versión oficial resulta cara para muchos mexicanos, lo que se suma a una sensación de malestar respecto al costo de este Mundial.

El salario mínimo diario general del país es de poco más de 315 pesos (unos 18 dólares), lo que significa que solo la réplica cuesta el equivalente a casi una semana de salario mínimo. Y el día del partido, nadie se fija en las etiquetas.

En una respuesta enviada por correo electrónico a Reuters, Adidas ADSGn.DE dijo que la camiseta de México era la más vendida de su gama a nivel mundial.

El fabricante alemán de ropa deportiva se ha sumado a la moda de las mascotas y ahora ofrece su propia colección para animales. Una revisión de su página web sugiere que la gama se limita a gatos y perros; no parece haber disponibles conjuntos para patos ni caballos.

"Colaboramos estrechamente con las autoridades competentes en las medidas para combatir el comercio de productos falsificados y proteger a los consumidores de los falsificadores", dijo. "Adidas protege y hace valer rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual", agregó la firma. La FIFA no respondió a una solicitud de comentarios de Reuters.

Efraín Miranda, que regenta un puesto callejero en el centro de la capital, dijo que solía vender hasta 30 camisetas para mascotas al día, hasta que se quedó sin existencias. No tiene ni idea de cuándo recibirá nuevo suministro. "Hubo mucha demanda", dijo.