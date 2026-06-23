¿Qué hacer si mi auto se inunda? Guía completa para imprevistos en temporada de lluvias

En México la temporada de lluvias llegó con más intensidad de lo normal. Si a eso le sumas la deficiente infraestructura de muchas ciudades, tienes la receta perfecta para que tu auto termine atrapado en una inundación.

En esta guía te explicamos qué hacer si tu auto se inunda, qué evitar a toda costa y cómo saber si tu seguro te cubre.

Las reglas de oro ante un auto inundado

Inundación | Imagen creada con IA

Lo primero es contar con un seguro de auto, ya que la mayoría —especialmente los de cobertura amplia— suelen cubrir los daños por fenómenos naturales como inundaciones, terremotos e incendios.

Según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), los seguros de cobertura limitada —que solo cubren robo del vehículo y responsabilidad civil por daños a terceros— generalmente también pueden ampararte ante daños derivados de fenómenos de la naturaleza, aunque no contemplen otros daños materiales.

Sin embargo, si solo cuentas con un seguro de responsabilidad civil (el mínimo obligatorio en algunos estados del país), no estarás cubierto ante una inundación.

Quedar atrapado en la inundación vs. cruzarla manejando

Inundación | Imagen creada con IA

Otro punto clave es cómo terminaste en la inundación:

Si ibas manejando, te quedaste atrapado en un embotellamiento y ahí te alcanzó el agua, por lo general tu seguro sí responderá. Siempre y cuando hayas abandonado el vehículo de forma segura y no lo hayas dañado en el proceso.

Lo mismo aplica si tu auto estaba estacionado y la inundación lo alcanzó. En ambos casos tú no decidiste comprometer tu seguridad ni la del vehículo.

En cambio, si viste la inundación, sabías que no era seguro cruzar y aun así decidiste hacerlo, ningún seguro entrará en acción, porque te pusiste deliberadamente a ti y al auto en una situación de riesgo evitable.

Sea cual sea tu póliza, es imperativo que leas con cuidado las cláusulas sobre cobertura ante fenómenos de la naturaleza o que te asesores con tu agente de seguros para tener toda la información clara.

Mi auto ya está inundado o atrapado, ¿qué hago?

Inundación | Imagen creada con IA

La regla esencial es no intentar encender ni mover el vehículo. En cuanto sea seguro, contacta a tu aseguradora y explícales que tu auto quedó atrapado en una inundación. Enviarán a un ajustador que documentará la situación para tomar las acciones pertinentes.

Por lo general, los autos se trasladan a un taller para determinar el grado de daño. Si los daños son ligeros y solo requieren reparaciones sencillas o una limpieza exhaustiva, es probable que recuperes tu auto en algunos días o semanas. Pero si el daño es extenso y compromete el funcionamiento esencial, lo más probable es que sea declarado pérdida total.

¿Por qué no debo encender mi auto después de una inundación?

Inundación | Imagen creada con IA

Una vez que el agua baje, es esencial que no intentes encender el auto. Si el nivel del agua subió lo suficiente para entrar al motor por la admisión, al arrancar el motor inyectará agua en lugar de aire. Como el agua no se comprime, durante el ciclo de compresión es casi una garantía que las bielas se doblen o rompan al empujar los pistones a su punto más alto. Física pura.

Además de ser un daño difícil y costoso de reparar —puede afectar también el cigüeñal y otros componentes—, encender el auto por voluntad propia y provocar ese daño se considera un agravante suficiente para que la aseguradora determine que tú causaste la falla de forma consciente y no se haga cargo.

Si tienes un auto eléctrico, los consejos son similares: aunque su tren motriz es distinto, el agua y sus contaminantes pueden interferir con componentes esenciales. Tampoco debes intentar encenderlo y deberás notificar a tu seguro para que ellos determinen qué hacer.