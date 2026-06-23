Heineken nombra a Rafael Oliveira como su próximo CEO global; asumirá el cargo en octubre próximo

Heineken anunció el nombramiento de Rafael Oliveira como nuevo presidente del Consejo Ejecutivo y director general (CEO) de la cervecera, cargo que asumirá el próximo 1 de octubre de 2026, sujeto a la aprobación de los accionistas.

En un comunicado, informó que el Consejo de Supervisión propondrá formalmente su designación durante una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas prevista para el 5 de agosto.

La cervecera indicó que Rafael Oliveira liderará la siguiente fase de ejecución de la estrategia EverGreen 2030, el plan corporativo con el que busca acelerar el crecimiento sostenible, fortalecer su portafolio de marcas y mejorar su desempeño financiero en los próximos años.

“La estrategia EverGreen 2030 de Heineken proporciona una plataforma poderosa para el futuro, y espero aprovechar ese impulso… Estoy seguro de que aceleraremos el crecimiento, impulsaremos la productividad y el futuro... No puedo esperar a empezar el 1 de octubre de 2026, y estaré totalmente comprometido a garantizar una transición sin problemas”, expresó el entrante directivo.

Heineken agregó que hasta la llegada del nuevo CEO, el actual equipo ejecutivo continuará al frente de las operaciones para garantizar la continuidad del negocio y la ejecución de las prioridades estratégicas del grupo.

El Consejo de Supervisión destacó la trayectoria del ejecutivo en la transformación de negocios globales de consumo, así como su capacidad para impulsar crecimiento rentable, fortalecer la ejecución operativa y generar valor para los accionistas.

“Después de una rigurosa búsqueda global, la Junta de Supervisión eligió por unanimidad a Rafa por su combinación única de visión estratégica, experiencia operativa y perspicacia financiera, cualidades que lo convierten en un CEO excepcionalmente equilibrado y completo para guiar a Heineken a través de las oportunidades y desafíos de la industria de las bebidas en evolución”, indicó la cervecera.

En el comunicado, destacó que el próximo director general asumirá la dirección general de Heineken previo a desempeñarse como director general desde 2024 en JDE Peet’s, una de las principales empresas mundiales especializada en café y té.

Antes ocupó diversos cargos directivos en The Kraft Heinz Company, donde llegó a encabezar los mercados internacionales de la compañía, con responsabilidad sobre operaciones en Europa, África, Asia-Pacífico y América Latina.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Rafa a Heineken. Es un líder dinámico y visionario con un historial excepcional al frente de empresas globales de consumo y en la generación de crecimiento transformacional”, diji Peter Wennink, presidente del Consejo de Supervisión de Heineken.

Con presencia en más de 190 países y un portafolio de más de 300 marcas, Heineken es una de las mayores compañías cerveceras del mundo y uno de los principales actores globales de la industria de bebidas.