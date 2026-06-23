Se registra Cruz Pérez Cuéllar como aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua

Ciudad de México.- El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, formalizó este día su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Chihuahua, en un acto realizado en la sede nacional de Morena.

Durante el acto, Pérez Cuéllar entregó su solicitud de registro a la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes y a Citlalli Hernández Mora Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

Entre quienes acudieron a respaldar el registro se encontraban las diputadas y diputados locales Pedro Torres, Leticia Ortega, Elizabeth Guzmán, Magdalena Rentería, María Antonieta Pérez, Brenda Ríos, Herminia Gómez y Jael Argüelles.

Asimismo, estuvieron presentes las diputadas y diputados federales Mayte Vargas y Alejandro Pérez Cuéllar, además de la síndica municipal de Ciudad Juárez, Ana Carmen Estrada García.

Al concluir el trámite, Cruz Pérez Cuéllar agradeció las muestras de apoyo y reiteró su compromiso con los principios del movimiento de transformación impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señalando que Chihuahua merece consolidar un proyecto que ponga al centro el bienestar de las familias, la justicia social y la soberanía nacional.

El aspirante destacó que continuará trabajando desde la unidad y el respeto a los tiempos y procedimientos internos del partido, con el objetivo de fortalecer la organización del movimiento en todo el estado y dar continuidad al proceso de transformación que vive el país.

"Vamos a seguir caminando con la gente, escuchando y construyendo un proyecto incluyente para todas y todos los chihuahuenses, siempre privilegiando la unidad y los valores que dieron origen a nuestro movimiento", expresó.

Este registro forma parte del proceso interno de Morena para definir a quien encabezará los trabajos de organización y defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado de Chihuahua.