Morena, sin nuevos liderazgos

Por las singulares circunstancias creadas por quién y cómo se creó la “revolución de las conciencias” del Movimiento de Regeneración Nacional, tanto su fundador, expresidente López Obrador, como la identificación ideológica de la Presidenta Sheinbaum, de alguna manera no han facilitado que surjan nuevos liderazgos.

Es cierto que en la continuidad con cambio se perciben los modos distintos del actual gobierno; pero, las circunstancia han propiciado una singular realidad: han generado seguidores ideológicamente identificados con los dos únicos liderazgos que ha tenido Morena.

Es un problema, pues, aunque, por el cambiante entorno nacional e internacional, se intente ajustar las políticas públicas, los innegables objetivos ideológicos de reforzar la continuidad, resultan en el hecho de que en Partido en el Poder sabe que se han multiplicado los seguidores, pero no se han propiciado nuevos liderazgos relevantes.

Washington devolvió cartas al canciller

Aunque el Gobierno de México afirma que las cartas reclamas los abusos de la patrulla fronteriza, Estados Unidos dice referirse a las que envió la cancillería mexicana sobre las operaciones de agentes de inteligencia.

Fuentes diplomáticas citadas por la nota informativa sostienen que al hacer público que el Gobierno de Estados Unidos devolvió al mexicano una comunicación oficial intensifica la tensión entre los dos gobiernos, pues el mensaje recuerda que “las diferencias deben plantearse “por los canales diplomáticos habituales”.

La nota de informativa dice que el objetivo es que Michael Kozak, de la oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental, al devolver las cartas el embajador Roberto Lazzari, rechaza que con ellas “pretendan instruir acciones del personal del gobierno de Estados Unidos que opera bajo la soberanía estadunidense”.

Los peros a Pemex de Petrobras

El portal LPO reporta que tiene información del cuartel general de Petrobas, la empresa petrolera brasileña, ubicada en Rio de Janeiro que, la CEO Magda Chambriard, tiene dudas de los futuros proyectos de inversión convenido con Pemex.

Se atribuye a la funcionaria afirmar que será muy complicado reactivar Cantarell por la forma que en que se explotó el yacimiento, al mismo tiempo que le inquieta el gran número de trabajadores en Pemex, la mayoría sindicalizados.

Quizá los presuntos peros brasileños son para tener más ventajas en un convenio que apura a México. Quién sabe. Recuerdan la historia del jornalero que cuando un rico quiso comprarle su caballo, le dijo que valía 5 mil pesos y cuando el potentado le dijo que no valía mil, respondió “sí, pero yo no lo vendo, es usted el que quiere comprar”.

NOTAS EN REMOLINO

El fondo de inversión más grande del mundo, Black Rock, dijeron que confían en que la SHCP logrará contener el aumento de la deuda de México para conservar el grado de inversión, pues advirtieron que eso facilitará retener los capitales extranjeros en el país … Señal de que, pese a la retórica de los alegatos de Miguel Diaz-Canel, Presidente de Cuba, ocurren acontecimientos fuera de su control, es que La Habana que liberó y ya está en Miami el disidente Luis Manuel Otero, quien pasó cinco años encarcelado por la dictadura castrista … China reclamó al gobierno laborista del Reino Unido que haya nacionalizado la industria del acero, pues dice Beijing que “se dañan los legítimos intereses chinos” … Poca credibilidad de los votantes estadunidenses, republicanos y demócratas en las acusaciones del Presidente Donald Trump que alega que se hacen muchas trampas en las elecciones. En su afán de controlar todo, olvida que en la Unión Americana las elecciones presidenciales las organizan los gobiernos estatales … Para repensar lo dicho por al abogado y activista político estadunidense Ralph Nader: “Comienzo con la premisa que la función de un líder es producir más líderes, no más seguidores” …