Disney Store sigue con su expansión en México; abrirá nueva tienda tras sumar 4 unidades en un año

Tras abrir su primera tienda en México hace casi un año, The Walt Disney Company continúa con su expansión y alista una nueva apertura en el país, con la que sumará una quinta unidad, adelantó Alfonso Cortina, Country Leader & Head Retail de The Walt Disney Company México.

“Ya tenemos cuatro tiendas y tenemos el plan de seguir expandiendo el negocio en México de Disney Store. Este año, probablemente, para finales de octubre o en noviembre estaremos abriendo una más, pero esto es sorpresa”, expuso.

En entrevista tras el anuncio de la colaboración entre Farmacias Similares y Disney, con motivo del lanzamiento de los simipeluches Dr. Simi Woody y Dr. Simi Buzz Lightyear, inspirados en los personajes de Toy Story, mencionó que en agosto de 2025 abrieron la primera Disney Store dentro del centro comercial Perisur, ubicado al sur de la Ciudad de México.

Para septiembre del mismo año inauguraron su segunda sucursal en Metepec, Estado de México y a principios de mayo de este 2026 abrieron en Parque República, Querétaro, y otra unidad en Galerías Monterrey, Nuevo León.

Las Disney Store son tiendas especializadas en donde los consumidores pueden encontrar productos oficiales de las principales franquicias de la empresa, como Disney, Pixar, Marvel y Star Wars.

Su oferta incluye juguetes, ropa, accesorios, peluches, artículos coleccionables y otros productos dirigidos tanto a familias como a seguidores de la marca.

México se ha convertido en un mercado estratégico para Disney en el negocio de productos de consumo. Actualmente se ubica como el séptimo más importante a nivel mundial y el primero de América Latina.

Estados Unidos ocupa el primer lugar, seguido de países como Japón, Inglaterra, Italia y China.

“A nivel mundial, estamos muy cerca de Italia, entonces estamos peleando el sexto lugar y sí traemos buenos proyectos para seguir creciendo y desarrollando, y que México siga destacando”, expuso el Country Leader & Head Retail de The Walt Disney Company México.

‘Kidult’, nuevo perfil del consumidor mexicano

Alfonso Cortina explicó que el consumo en México ha cambiado y dado paso a un nuevo perfil de consumidores llamados ‘Kidult’ o adultos que buscan productos ligados a la nostalgia.

Este segmento se caracteriza por adquirir juguetes coleccionables, accesorios, figuras y artículos de “alto precio”.

“El consumo de nuestros personajes ha cambiado en los últimos años. Hoy el segmento de jóvenes adultos ha sido un mercado que está creciendo mucho”, comentó.

Anteriormente, prosiguió, el mercado apuntaba solamente a niños y familias y aunque este segmento sigue siendo relevante, hoy los jóvenes adultos que tienen un buen ingreso y no se casan buscan productos “que son nostálgicos para ellos”.

“Muchos jóvenes adultos vivieron Toy Story uno, dos y entonces hoy el poder consumir esos productos es muy atractivo para ellos, y son consumidores que compran productos de alto precio”, anotó el directivo.