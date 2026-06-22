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Noruega avanza en el Mundial 2026 tras vencer 3-2 a Senegal

Ya clasificados a la próxima fase, Noruega y Francia dominan la llave con seis puntos cada uno, mientras Senegal e Irak no han sido capaces de sumar.

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Noruega 3 - 2 SenegalGráfico: El Economista

AFP

Erling Haaland guio este lunes a Noruega hacia los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al anotar dos goles en el triunfo 3-2 de los escandinavos sobre Senegal en la segunda jornada del Grupo I.

Haaland, que había firmado otro doblete en su debut mundialista, fue nuevamente figura con sus dos tantos (48' y 58') en East Rutherford, Nueva Jersey, después de que el lateral derecho Marcus Pedersen inaugurase el marcador (48'). Ismaïla Sarr descontó (53' y 90+3') por un rival que apretó hasta el último instante.

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Mundial 2026 | Grupo I | NoruegaGráfico: El Economista

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