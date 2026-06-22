Lionel Messi es el centro de atención; otro Mundial de 10

Lionel Messi está dejando sin palabras a los testigos de sus máximos récords. Cada que juega se escuchan las mismas preguntas sobre el significado de su historial de goles y se habla de él con superlativos. A Messi se le trata como de costumbre.

El entrenador Lionel Scaloni reconoció que se siente agotado de dar opiniones sobre el jugador 10 e incluso él mismo, expresó su cansancio post partido ante Austria al intentar responder: ¿cuál de todos sus 18 goles en Mundiales es su favorito?

“La verdad que no sé, ahora así no recuerdo ninguno, estoy cansado y con pocas fuerzas, así que me cuesta pensar. Pero estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros”, dijo con una sonrisa.

Hay una forma grata de cansarse al hablar de Messi todos los días. En menos de 48 horas cumplirá 39 años y sigue reescribiendo los libros de récords.

“No sé qué más decir, ¿sabes?. Uno casi se cansa (de hablar de él)”, dijo el entrenador argentino Lionel Scaloni después del partido.

La ‘leyenda' goleadora ha marcado los cinco goles de Argentina en sus dos victorias en el partido inaugural anotando un hat-trick contra Argelia antes de su doblete contra Austria. Le queda aumentar su récord y conseguir dos títulos mundiales consecutivos. Italia y Brasil son los únicos países que lo han logrado. Italia lo hizo en 1934 y 1938, y Brasil en 1958 y 1962.

Ante Austria, Messi pudo haber marcado triplete, pero erró en el cobro de un penalti. El error es humano, y también les pasa a las leyendas.

"El penal errado no deja de ser un golpe, la jugada del penal fue espectacular y culminarla con gol hubiera sido muy bueno. Sentimos la sensación de que si hacíamos ese gol iba a ser diferente. El equipo lo hizo otra vez, sí hubo dos o tres minutos donde parecía que no pasaba nada. Es propio de la madurez del equipo que supo volver a activarse y cuando se activa Leo, se activan todos. Y eso es mérito del equipo", comentó el entrenador.

Los 70, 649 espectadores en el estadio de Dallas (AT&T Stadium) presenciaron in situ, el espectáculo goleador de Messi.

El primero cayó en el minuto 38 y batió el récord de anotaciones en el Mundial varonil establecido por Miroslav Klose de Alemania en 2014. El segundo batió el récord tanto varonil como femenil, establecido por Marta de Brasil en 2019. El triplete estuvo cerca.

"Hubo momentos en los que me enfadé mucho por haber fallado el penalti, pero pude resarcirme. Estoy muy feliz por el triunfo, sobre todo. Fue importantísimo, duro y trabajado, nos da tranquilidad para lo que viene. En este Mundial todos los partidos son muy igualados, muy intensos. Estamos felices por haber sumado 6 puntos y tener la clasificación", dijo Messi tras el partido.

Al respecto del inicio de su Mundial, en el que lleva 5 goles apenas en dos juegos comentó: “la verdad que está espectacular por cómo se dio. También tuve el penal que podría haber aumentado o si hacia el penal, quizá no hacia los otros, nunca se sabe. Pero feliz por el resultado y el trabajo del equipo (...) Nadie regala nada, se juega todo con mucha intensidad, nos costó tener esas posesiones largas que siempre tenemos”.

A Argentina le queda un partido contra Jordania (el tercero de fase de grupos), pero ya tiene su pase a dieciseisavos de final, que son la primera ronda de eliminación directa, etapa a la que avanzan 32 selecciones y que se disputará del 28 de junio al 3 de julio.

“Lo importante es la clasificación, siempre en nuestro plan está ganar todos los partidos. Todo este grupo vive esto con mucha felicidad. Cuando nos juntamos, disfrutamos de estar juntos, de competir, de entrenar, del día a día y de ver a la gente así”, afirmó la estrella también de la MLS.

Estadísticas “El mayor número de Messi”:

(18) Mayor número de goles en la historia de la Copa Mundial (tanto varonil como femenil)

(18) Mayor número de victorias en la Copa Mundial

(28) Mayor número de partidos disputados en el Mundial

(2,489) Mayor número de minutos jugados

marisol.rojas@eleconomista.mx