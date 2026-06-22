Mbappé respondió a Messi en primer retraso mundialista por tormenta

La primera suspensión por tormenta eléctrica de la Copa del Mundo 2026 ocurrió en el doceavo día, durante el partido Francia contra Irak en el Estadio Filadelfia.

El primer tiempo logró completarse conforme a lo planeado, pero el segundo tardó dos horas en iniciar. Estaba pronosticado para comenzar a las 16:00 horas del centro de México y el silbatazo fue hasta las 18:00, emparejándose con el arranque del duelo entre Noruega y Senegal en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Sin embargo, la lluvia no fue obstáculo para que Francia consiguiera su segunda victoria en este Mundial. Goleó 3-0 a Irak con un actor principal: Kylian Mbappé.

El delantero del Real Madrid marcó doblete (14’ y 54’) y así llegó a 16 anotaciones en Mundiales, emparejando al alemán Miroslav Klose como segundo máximo anotador en la historia y quedando a sólo dos del líder, el argentino Lionel Messi.

Sin quedarse atrás

Horas antes, Messi dio otra exhibición estelar en Copa del Mundo al marcar el doblete con el que Argentina venció (2-0) a Austria en el Grupo J.

Mbappé no se quiso quedar atrás y respondió de la misma manera en el Grupo I. Cabe recordar que Kylian ya le había marcado un doblete a Senegal en la primera jornada.

Contra Irak, la primera anotación de Mbappé vino de un disparo de pierna izquierda desde fuera del área, tras asistencia de Michael Olise. El portero, Ahmed Basil, se aventó sin lograr la atajada.

Luego de la extenuante pausa de dos horas por la tormenta, el árbitro central, el canadiense Drew Fischer, reanudó las acciones en Filadelfia y en apenas nueve minutos vino otra anotación de Mbappé.

Esta vez, aprovechó que el defensa Zaid Tahseen le regaló la pelota a Ousmane Dembélé en un saque de meta, dejando a su portero fuera de acción. El delantero del París Saint-Germain (PSG) asistió a Mbappé para que solamente empujara el balón.

La goleada se concretó al 66’ con otra asistencia de Michael Olise, ahora, para Dembélé. Le dio un pase filtrado que lo dejó mano a mano en el área con el portero y definió con un disparo de derecha.

Francia llegó a seis puntos y se mantiene en zona de calificación en el Grupo I, mientras que Irak acumula dos derrotas en su regreso a las Copas del Mundo después de 40 años. Perdió en la primera jornada también por tres goles de diferencia (1-4 ante Noruega).

“En la segunda parte tuvimos el control total, teniendo en cuenta que no fue fácil dado lo sucedido”, comentó el seleccionador de Francia, Didier Deschamps, refiriéndose a la tormenta.

“Pero haber sentenciado el partido es muy positivo para nosotros porque nos hemos clasificado (a dieciseisavos de final), aunque estoy convencido de que el tercer partido (de fase de grupos, contra Noruega) será decisivo para nuestra posición final”.

Fortaleza de Mbappé

Pese a la felicidad colectiva de Francia por confirmar su boleto a fase de eliminación directa, el principal rostro del partido ante Irak fue Kylian Mbappé.

Otra de las marcas que dejó su actuación fue llegar a seis partidos consecutivos de Copa del Mundo marcando dos o más goles. Según la FIFA, nadie más lo ha logrado.

Mbappé tiene 27 años y promedia un gol por partido en Copas del Mundo. Debutó en Rusia 2018 con cuatro anotaciones, en Qatar 2022 sumó ocho y en apenas dos partidos en Norteamérica 2026 suma otras cuatro. Son 16 en el mismo número de juegos.

El último partido de Francia en la actual fase de grupos será contra Noruega en el Estadio Boston, el viernes 26 de junio. Ambos pelearán el liderato tras acumular dos victorias, con Kylian Mbappé y Erling Haaland como sus principales referentes.

Irak, por su parte, cerrará ese mismo día contra Senegal en el Estadio Toronto. Aunque ambos llegarán con cero puntos, si uno obtiene la victoria mantendrá posibilidades de colarse a dieciseisavos como uno de los mejores terceros lugares.

MÁXIMOS GOLEADORES DE LOS MUNDIALES

(Hasta el 22 de junio de 2026)