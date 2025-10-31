Televisa Univision presentó su Upfront 2026, con Shakira en el escenario

Televisa Univision celebró el jueves pasado su Upfront 2026 en el que presentó a anunciantes y socios su visión para el año próximo. Bajo el concepto A Profundidad, traerá grandes contenidos, una oferta deportiva sin precedente reforzada con innovación tecnológica.

El evento tuvo como invitada especial a Shakira y reunió a Emilio Azcarraga, presidente del Consejo de Televisa, Bernardo Gomez y Alfonso de Angoitia, co Ceos de Televisa Univision México y Daniel Alegre CEO de Televisa Univision.

Entre las exclusivas deportivas del 2026, se encuentra el partido México Portugal, con la participación de Cristiano Ronaldo; el Campeonato Mundial de Fútbol, las carreras de la Fórmula 1, los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán Cortina y todos los partidos de los Vaqueros de Dallas.

En el Mundial de Futbol, se transmitirán todos los partidos. incluyendo 32 en televisión abierta.

En el terreno del entretenimiento, anunciaron el lanzamiento de "Road to the Beast Cup" una alianza global con Mr. Beast, el creador digital más influyente del mundo.

Además, ViX Micros fortalecerá su oferta de microcontenidos para audiencias móviles y ViX música se consolidara como la plataforma musical más importante en Español.

" En 2026, nuestro enfoque se centra en la búsqueda de una conexión profunda con las emociones, gustos y necesidades de nuestras audiencias y cliente, impulsada por excelencia e innovación en los contenidos, dijo Daniel Alegre. La fuerza de la compañía radica en su capacidad de combinar datos con emociones, afirmó Patricia Molina, presidenta de Mercadotecnia.

El evento sirvió para que la empresa presentara algunos de los datos más relevantes de su posición y desempeño. El crecimiento en ventas de 5% respecto a 2024. VIX, el AVOD #1 de México con la mayor expansión publicitaria en América Latina. Liga MX, con el 65% de share en varonil y la Casa de los Famosos, con 72 marcas y 194 millones de vistas digitales.