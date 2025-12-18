Bancos de Noruega y Suecia mantienen sus tasas de interés; Riksbank no prevé cambios en breve

El Banco de Noruega mantuvo este jueves el tipo de interés oficial en el 4%, tal y como se esperaba en un sondeo de Reuters, y reiteró que era probable una mayor relajación en 2026.

La corona noruega se apreció hasta los 11.97 frente al euro, desde los 12.01 justo antes del anuncio.

"Las perspectivas son inciertas, pero si la economía evoluciona en general como se prevé actualmente, el tipo de interés oficial se reducirá aún más en el transcurso del próximo año", dijo el banco central en un comunicado.

El banco central sueco mantiene el tipo de interés oficial en el 1,75% y no prevé cambios en breve

El Banco de Suecia mantuvo este jueves el tipo de interés oficial en el 1.75% y dijo que esperaba que se mantuviera en el nivel actual durante algún tiempo.

El banco central dijo que la recuperación económica había comenzado tras un periodo de crecimiento lento, mientras que la inflación se acercaba al objetivo del 2 por ciento.

"El Comité Ejecutivo del Riksbank ha decidido mantener el tipo de interés oficial en el 1.75% y se espera que permanezca en este nivel durante algún tiempo", señaló el banco en un comunicado.

En una encuesta realizada por Reuters, los analistas coincidían en que no habría cambios en el tipo de interés oficial y que la próxima subida se produciría a principios de 2027.

Sin embargo, la incertidumbre sigue siendo alta, sobre todo por el comercio mundial, la guerra en Ucrania y el riesgo de una corrección del mercado de valores tecnológicos sobrevalorados.

El Riksbank publicará su próxima decisión de política monetaria el 29 de enero.