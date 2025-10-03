¿Cuántos libros necesitas leer para que valga la pena tener Kindle Unlimited?

¿Quieres un dispositivo de lectura para e-books? Además de la inversión en el aparato se requiere una membresía, ¿cuánto tendrías que leer para que valga la pena? Aquí hacemos un cálculo para que lo analices.

La lectura en México no es uno de los puntos más fuertes de la población, de acuerdo con el Módulo de Lectura del Inegi 2024, los mexicanos leen en promedio 3.4 libros al año y una de las alternativas más populares para hacerlo es adquirir un dispositivo Kindle y acceder a los millones de títulos disponibles.

En ese sentido, el dispositivo manufacturado por la empresa de e-commerce Amazon es una opción para poder leer en cualquier lugar y para acceder a todos los e-books disponibles es necesario tener una membresía de Kindle Unlimited.

Costo de usar Kindle

El Kindle es un dispositivo tipo tableta en el que se pueden descargar materiales de lectura y se comercializan dos versiones de dicho aparato. La versión básica tiene un costo de 2,099 pesos y la avanzada de 2,999 pesos.

Por otro lado, la membresía que permite acceder a todos los títulos disponibles se llama Kindle Unlimited y tiene un costo mensual de 129 pesos. Uno de los beneficios que ofrece Kindle Unlimited es que, además de poder descargar los títulos en el dispositivo Kindle, se pueden guardar en otros dispositivos como el celular o una tableta.

Si se opta por usar de manera integral el sistema Kindle el usuario tendrá que pagar entre 3,647 y 4,547 pesos entre el dispositivo y la suscripción por los siguientes dos meses y, si sólo se paga la membresía, el gasto asciende a 1,548 pesos al año.

De igual manera, es importante mencionar que al usuario se le otorgan 30 días de prueba gratis y, de manera esporádica, se llegan a ofrecer promociones en el pago de la membresía.

¿Cuánto se debe leer para que valga la pena?

El gasto inicial de entre 3,647 y 4,547 pesos en un año puede representar un porcentaje importante del presupuesto de una persona y si es un lector promedio, es decir, lee 3.4 libros al año, cada uno costaría entre 1,072 y 1,337 pesos.

En librerías y tiendas departamentales, títulos populares como Pedro Páramo, Cien Años de Soledad, de Gabriel García Márquez y Las Muertas, de Jorge Ibargüengoitia, tienen un costo de entre 200 y 300 pesos en formato físico. Para que el uso de todo el sistema Kindle iguale lo que se gastaría en comprar libros de manera individual en un promedio de 250 pesos se necesitaría leer entre 14 y 18 libros en un año.

Si sólo se paga la membresía, sea porque ya se tiene el dispositivo Kindle o se lee en otro aparato electrónico, se tendrían que leer 6 libros en 12 meses.