Nawat Itsaragrisil demanda por difamación a Fátima Bosch, Miss Universo 2025

La controversia que rodea al certamen Miss Universo 2025 escaló este miércoles, luego de que Nawat Itsaragrisil, presidente del Comité Organizador de la 74ª edición de este certámen, presentó una denuncia penal en Tailandia contra la mexicana Fátima Bosch por el presunto delito de difamación.

La acción legal fue confirmada a través de un comunicado publicado en la cuenta oficial de Miss Universo Tailandia, donde también se detallaron las razones del conflicto y se ofreció una versión oficial sobre el incidente ocurrido el 4 de noviembre.

Aclaraciones del Comité de Miss Universe Tailandia

El comunicado niega que Itsaragrisil haya insultado a Bosch durante una actividad del certamen, como la propia Miss Universo señaló ante medios internacionales. La organización asegura que el empresario nunca la llamó “tonta”, sino que pronunció la palabra “daño”, un término que, afirmaron, se escucha con claridad en los audios difundidos en diversas plataformas.

Según la aclaración oficial, el mensaje del presidente del comité habría sido: “Si sigues la orden de tu director nacional, estás perjudicando; si no, puedes hacerlo. Estoy muy contento y el buen informe se enviará a la organización.”

La publicación sostiene que Bosch tergiversó el incidente ante la prensa, lo que dio origen a lo que califican como “acusaciones falsas” que, posteriormente, habría repetido en distintas entrevistas.

La demanda y sus alcances

Miss Universe Tailandia informó que la denuncia penal fue presentada el 12 de noviembre de 2025, y advirtió que, de detectarse nuevas declaraciones que consideren difamatorias, emprenderán acciones legales adicionales.

“Si se descubren más acciones difamatorias, se emprenderán acciones legales con todo el rigor de la ley”, señala el documento.

Además, la organización pidió a los medios de comunicación actuar con prudencia y evitar difundir información “sin fundamento”, advirtiendo que podrían iniciarse procesos legales contra quienes repliquen acusaciones consideradas falsas.

Hasta el momento, Fátima Bosch, Miss Universo 2025, no ha emitido una postura pública respecto a la denuncia. Se espera que en los próximos días dé una declaración sobre la acción legal emprendida en su contra y sobre los señalamientos relacionados con el incidente del 4 de noviembre.