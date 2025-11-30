NASA confirma cuándo y dónde se verá el eclipse más largo de la historia

La NASA confirmó que el próximo Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el eclipse solar total más largo de la era moderna, con una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo de totalidad.

El fenómeno ocurrirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende la sombra proyectada.

¿Dónde será visible?

La franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental, incluyendo lugares en Europa, Medio Oriente y África del Norte, sin embargo, la totalidad no atravesará territorio nacional, de tal forma que quienes estén en México no verán el eclipse en su fase completa.

Aun así, algunas regiones podrán observarlo en su fase parcial, que es cuando el Sol quede parcialmente cubierto por la Luna, pero no se alcanzará la oscuridad total propia de un eclipse completo.

Países donde podrás verlo

Para ver el evento habrá transmisiones por internet, pero si se desea mirarlo completo en vivo, es necesario usar protección ocular certificada y viajar a alguno de los siguientes países: