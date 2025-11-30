Lectura 2:00 min
NASA confirma cuándo y dónde se verá el eclipse más largo de la historia
Este eclipse es considerado un gran evento astronómico por su larga duración.
La NASA confirmó que el próximo Eclipse solar del 2 de agosto de 2027 será el eclipse solar total más largo de la era moderna, con una duración de hasta 6 minutos y 22 segundos en su tramo de totalidad.
El fenómeno ocurrirá cuando la Luna se encuentre en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra, lo que maximiza el tamaño aparente de la Luna y extiende la sombra proyectada.
¿Dónde será visible?
La franja de total oscuridad recorrerá varios países del hemisferio oriental, incluyendo lugares en Europa, Medio Oriente y África del Norte, sin embargo, la totalidad no atravesará territorio nacional, de tal forma que quienes estén en México no verán el eclipse en su fase completa.
Aun así, algunas regiones podrán observarlo en su fase parcial, que es cuando el Sol quede parcialmente cubierto por la Luna, pero no se alcanzará la oscuridad total propia de un eclipse completo.
Países donde podrás verlo
Para ver el evento habrá transmisiones por internet, pero si se desea mirarlo completo en vivo, es necesario usar protección ocular certificada y viajar a alguno de los siguientes países:
- Egipto. Varias ciudades del norte podrán ver el eclipse en su totalidad.
- Arabia Saudita. La franja de totalidad cruzará el centro y sur del país, dando hasta 6 minutos de oscuridad total.
- Sudán y Eritrea. Las regiones desérticas serán óptimas para la observación, ya que cuentan con cielos despejados en la mayor parte del día.
- Yemen y Omán. La trayectoria de la sombra total alcanzará algunas zonas costeras y montañosas.