Mujeres en STEM siguen en desventaja: sólo 32% estudia ingenierías en la UNAM

Norma Blazquez Graf, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM (CIGU), informó que continúa a la baja la participación de las mujeres en las áreas de STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ya que los estereotipos de género impiden que las niñas y mujeres se desarrollen en estas áreas.

Lo anterior, lo mencionó durante el panel “Mujeres y niñas en las ciencias: miradas que transforman aulas y espacios de investigación”, donde la también investigadora y exdirectora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, recalcó que, aunque hay avances, sigue la brecha salarial.

Y también los “sesgos en la evaluación académica y escasa presencia en puestos de liderazgo; sigue la segregación horizontal y vertical, es decir, aunque ya llegamos no nos distribuimos de manera homogénea en todas las áreas del conocimiento, ni tenemos la posibilidad de llegar a los puestos de alta decisión”.

Todo lo anterior es a causa de los estereotipos y roles de género, la discriminación y otras formas de exclusión o desigual distribución del trabajo de cuidados; incluso, expuso que el total de la población estudiantil femenina es de 52%, pero en el área de físico-matemáticas e ingenierías apenas llegó al 32% el año pasado.

Asimismo, el panorama en el nivel de postgrado no presenta cambios, aunque sí se registró un ligero aumento en la matrícula de las maestrías y doctorados, pero la distribución por áreas de conocimiento sigue homogénea.

Embarazo adolescente

Por su parte, Telma Castro Romero, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, consideró que como una alerta nacional el embarazo adolescente en el país, a la vez de ser un reto en derechos humanos.

Con cerca de 92,000 nacimientos registrados de madres de 10 a 17 años, considero que es un “fenómeno que perpetúa la pobreza, y limita las oportunidades educativas y laborales para las jóvenes”.

Tatiana Fiordelisio Coll, responsable del Laboratorio Nacional de Soluciones Biomiméticas para Diagnóstico y Terapia de la Facultad de Ciencias, dijo que cuando las mujeres participan más, se modifica quién hace la ciencia y los problemas que se consideran prioritarios, así como el diseño de soluciones.

También recordaron que la máxima casa de estudios ofrece aproximadamente 50 licenciaturas y 20 posgrados que “llevan a la ciencia”, además de que se puso en marcha el programa de Mentorías Feministas para la Iniciación Científica en la UNAM con la meta de crear interés por esos campos del conocimiento.