Muere Beatriz de Moura, fundadora de Tusquets y editora del boom latinoamericano

La fundadora y por décadas directora literaria de Tusquets, la brasileña Beatriz de Moura, falleció este viernes a los 87 años, anunció la editorial española, que publicó obras de destacados escritores latinoamericanos como Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa.

"Lamentamos comunicar que hoy nos ha dejado Beatriz de Moura (1939-2026). Fundadora y directora literaria de Tusquets Editores, mujer brillante y desprejuiciada, cosmopolita y aguerrida, precursora de tantas cosas y alma de la editorial", indicó Tusquets en la red social X.

La editorial no especificó las causas de la muerte, pero De Moura sufría desde hacía años de una enfermedad neurodegenerativa.

Nacida en Rio de Janeiro de padres diplomáticos brasileños, De Moura se instaló en Barcelona y ahí fundó Tusquets en 1969, después de que la editorial donde trabajaba le rechazara un proyecto de crear una colección de libros por temor a la censura de la dictadura de Francisco Franco.

Para evitar mayores papeleos en esa época, muy conservadora, Beatriz de Moura llamó a su joven editorial con el apellido de su marido de entonces, el arquitecto Óscar Tusquets.

Gracias a su amistad con los escritores del boom latinoamericano, como el colombiano Gabriel García Márquez, el peruano Mario Vargas Llosa y el mexicano Octavio Paz, editó varias de sus novelas.

También publicó en español a escritores internacionales como Milan Kundera, Henning Mankell y Ernst Jünger, y a españoles como Fernando Aramburu, Javier Cercas y Almudena Grandes.

"En 1969 creé mi propia editorial, impulsada por la audacia de que aquel año había llegado el primer hombre a la luna y por la rareza de que un gorila albino, Copito de Nieve, llegó a su vez al zoo de Barcelona. Ambas noticias alimentaron mi fantasía de ser editora", dijo en 2019 en uno de los últimos actos en que fue vista en público, por los 50 años de su editorial.