El adiós a Mario Vargas Llosa, el último del boom latinoamericano

"La muerte a mí no me angustia. Hombre, la vida tiene eso de maravilloso: si viviéramos para siempre sería enormemente aburrida, mecánica. Si fuéramos eternos sería algo espantoso. Creo que la vida es tan maravillosa precisamente porque tiene un fin". Son palabras de Mario Vargas Llosa.

Este domingo 13 de abril, la noticia de la muerte del último escritor del boom latinoamericano y también Premio Nobel de Literatura tomó por sorpresa a la comunidad literaria, gobiernos, políticos, a la academia y a la sociedad en general. Poco a poco se fueron manifestando públicamente ante la noticia.

En México la Secretaría de Cultura a través de su cuenta de X expresó: “La Secretaría de Cultura del Gobierno de México lamenta el sensible fallecimiento del novelista, cuentista, ensayista y político peruano Mario Vargas Llosa. Autor de obras seminales de la literatura latinoamericana del siglo XX como "Conversación en la Catedral", "La casa verde", "La ciudad y los perros", "La tía Julia y el escribidor", "Pantaleón y las visitadoras", "La guerra del fin del mundo" y "La verdad de las mentiras", Vargas Llosa fue galardonado con los premios Cervantes, Príncipe de Asturias de las Letras, Biblioteca Breve, el Premio Nacional de Novela del Perú, el Rómulo Gallegos y el Nobel de Literatura 2010, entre otros. Descanse en paz”.

Desde la presidencia de Perú, la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, y el Gobierno del Perú lamentaron “profundamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, escritor universal e insigne Premio Nobel de Literatura. Su genio intelectual y su vastísima obra permanecerán como legado imperecedero para las futuras generaciones. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, amigos, lectores y al mundo de las letras. Descansa en paz, ilustre peruano de todos los tiempos”.

Minutos antes, el ex mandatario mexicano Felipe Calderón recordaba la condecoración que recibió en nuestro país: “Con profunda pena me entero del fallecimiento del gran maestro latinoamericano y universal, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Me correspondió imponerle la condecoración otorgada por México del Águila Azteca y le entregué el Premio Carlos Fuentes. Fuimos compañeros en la defensa de la libertad y la democracia. Descanse en paz. Mis condolencias a su familia”.

Desde la academia nacional, la UNAM lamentó el fallecimiento del autor, quien también fue reconocido desde la institución: “Una de las figuras más influyentes de la literatura hispanoamericana contemporánea. Premio nobel de literatura y autor de obras imprescindibles como La ciudad y los perros, Conversación en La Catedral y La fiesta del chivo, fue investido doctor honoris causa por la UNAM en 2010, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria intelectual y literaria. Su legado perdurará en las letras universales”.

Desde espacios literarios como la FIL Guadalajara, también hubo expresiones: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa (1936–2025), figura esencial de la literatura en español y entrañable amigo de la FIL Guadalajara. Su obra y su legado dejan una huella imborrable en la cultura universal. Extendemos nuestras condolencias a su familia, sus amistades y a la comunidad literaria. Descanse en paz”.

La Universidad de Guadalajara se sumó con el siguiente mensaje: “En la UdeG lamentamos profundamente el fallecimiento de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura y entrañable amigo de nuestra FIL Guadalajara. Su obra y su voz quedarán siempre entre nosotros. Descanse en paz”.

Por su parte, Pilar Reyes, directora editorial de la división literaria Penguin Random House, la casa editora del escritor, se pronunció y lamentó el fallecimiento del novelista Premio Nobel de Literatura. “Con infinita tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Mario Vargas Llosa. Su obra y su pensamiento seguirán iluminándonos. A su familia, mi más sentido pésame. A Mario, toda la gratitud por una vida que nos ayudó a ver más lejos”.

El escritor peruano Alfredo Bryce Echenique consideró a través del medio local RPP, que la muerte del escritor es “una noticia tremendamente triste…( ) Ha sido el peruano de todos los tiempos”, agregó que “es un duelo para el Perú y para cada uno de los peruanos. Nadie nos ha representado tanto ante el mundo entero como Mario”, también definió a su colega como un “peruano comprometido hasta el final” y contó que su amistad con Mario Vargas Llosa fue “muy respetuosa” en la “soledad y tranquilidad para escribir y leer”. El novelista recordó que fue “inmensamente generoso” con sus colegas, “tenía tiempo para atender múltiples pedidos de gente joven que se acercaba a él con la ilusión de que les leyera un libro”.

También Juan David Correa, escritor y periodista colombiano, le dedicó unas palabras: “Con Mario Vargas Llosa aprendí que la mejor literatura nace del mundo popular. Hoy los bares, los ríos, las selvas, los villorios, los cuarteles, los cholos, y la picaresca latinoamericana, están de luto. Muere un enorme escritor de grandes y pequeños relatos. Gracias por tanto”.

Poco a poco el mundo entero recibe la noticia y comparte las reflexiones del tan polémico escritor y pensador latinoamericano.