MrBeast inaugura "Beast Land" en Arabia Saudita: Parque temático inspirado en sus videos

MrBeast, el youtuber más seguido del planeta con más de 450 millones de suscriptores, inauguró este jueves en Arabia Saudita un parque de atracciones efímero inspirado en sus exitosos videos.

El influencer hizo su entrada en el escenario entre llamas, láseres, confeti y una nube de drones luminosos, desatando una ovación de gritos y aplausos de adolescentes y familias reunidos para la ocasión en Riad.

Bautizado "Beast Land", el parque recibirá al público hasta el 27 de diciembre como parte de la “Riyadh Season”, gran festival anual lanzado para promover la capital saudita como destino turístico.

En el corazón del parque, la Beast Arena ofrece varios desafíos inspirados en sus videos, como carreras de escalada cronometradas y un vasto laberinto donde los participantes intentan acumular la mayor cantidad posible de puntos.

Cada día, el visitante que acumule más puntos se lleva 7,000 riales (1,600 euros), mientras que un premio de un millón de riales (230,000 euros) recompensará, al final de los 45 días de apertura, al participante con la puntuación más alta.

Foto: AFPAFP

Para motivar a la multitud en el lugar, MrBeast abrió el jueves varios maletines y enormes cofres llenos de fajos de billetes.

Judi Khayat, saudita de 14 años con el pelo rizado, una cinta en la cabeza y pendientes con la forma de Torre Eiffel, afirmó "no haber ido al colegio (el jueves) y haber hecho cola todo el día" para estar en primera fila del evento.

"Veo los videos de MrBeast desde que era niña, espero tener la oportunidad de conocerlo", dijo a AFP.

Con más del 75% de los sauditas menores de 35 años, Arabia Saudita se distingue por una juventud altamente conectada.

Jimmy Donaldson (nombre real de MrBeast), de 27 años, construyó un auténtico imperio digital a través de su empresa Beast Industries.

También es el creador de la cadena de restaurantes MrBeast Burger, de la marca de chocolates Feastables, y promueve una faceta filantrópica bajo su sello Beast Philanthropy.

Designado en 2023 por la revista Time como una de las personas más influyentes del mundo, MrBeast posee una fortuna estimada en unos 500 millones de dólares, según la revista Forbes del mismo año.