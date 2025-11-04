Miss Universo 2025: Nawat Itsaragrisil se disculpa tras insultar a Fátima Bosch

El empresario tailandés Nawat Itsaragrisil, director de Miss Grand International y figura clave en la organización de Miss Universo 2025, ofreció disculpas públicas tras el altercado que protagonizó con la representante mexicana, Fátima Bosch, durante una actividad previa a la final del certamen en Bangkok.

En una transmisión en vivo desde redes sociales, el también director de Miss Universo Tailandia reconoció que su comportamiento fue inapropiado y pidió perdón “a todos los que se sintieron ofendidos”. Agregó que ya se disculpó personalmente con las más de 70 concursantes que se encontraban en el salón al momento del incidente.

“Si alguien no se sintió bien o se vio afectado, pido disculpas. Ya hablé con las chicas y aclaré lo sucedido. Mi intención nunca fue humillar a nadie”, declaró el directivo.

“Quiero que esta edición sea perfecta”, dice el empresario

Itsaragrisil atribuyó su exabrupto a la presión de querer que la edición 74 de Miss Universo “sea perfecta y memorable”. Sin embargo, admitió que su manera de expresarse fue incorrecta.

El empresario también aprovechó el mensaje para reclamar la falta de presencia de directivos de Miss Universe Organization (MUO) en Tailandia, donde se desarrolla la edición 2025. “Hasta ahora, ninguna autoridad se ha hecho presente. Pido que alguien venga a Bangkok para coordinar adecuadamente el evento”, señaló.

El episodio que generó la controversia ocurrió durante una reunión con las candidatas, cuando Nawat interrumpió a Bosch y la llamó “tonta” y “cabeza hueca” frente a las demás participantes, lo que provocó la salida de la mexicana del salón y un gesto de solidaridad de varias concursantes que la acompañaron. El video del momento se viralizó y desató críticas globales por la falta de respeto hacia la representante mexicana.

La Organización Miss Universo emitió más temprano un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la integridad y el respeto hacia las concursantes. Sin embargo, la disculpa de Nawat no ha logrado disipar del todo la controversia, y usuarios en redes sociales piden sanciones y protocolos claros para evitar futuros abusos.