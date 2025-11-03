Migraciones: El Colegio Nacional explora un fenómeno multifacético

Con el objetivo de elevar el debate público más allá de la "retórica" y la desinformación, El Colegio Nacional inauguró la décima edición de evento anual más importante, el X Encuentro Libertad por el Saber, que este año se centra en el fenómeno multifacético de las migraciones.

El evento, que se lleva a cabo del 3 al 9 de noviembre en su sede del Centro Histórico, busca aportar información basada en evidencia para entender los desafíos y las oportunidades de los desplazamientos, no solo humanos, sino de la vida misma. La iniciativa está coordinada por los colegiados Silvia Giorguli, Julia Carabias Lillo, Antonio Lazcano, con la colaboración de Susana Lizano y Claudio Lomnitz.

En entrevista para El Economista, la doctora Carabias enfatizó que uno de los objetivos centrales del encuentro es generar un discurso más propositivo y menos pesimista en torno a las migraciones. "Queremos contribuir a una cultura de una sociedad más informada que tenga una mayor sensibilidad y respeto hacia las migraciones".

Esta meta se busca alcanzar a través de la gestión de conocimientos (reflexiones y lecciones para la mejor administración de las migraciones) y, a su vez, mediante la interacción con la ciudadanía a través de todas las disciplinas, incluyendo literatura, lingüística y las artes.

La bióloga destacó que este ejercicio solo es posible gracias a la naturaleza multidisciplinaria de El Colegio Nacional, que reúne mentes de distintas áreas para abordar un tema de relevancia nacional e internacional con toda su complejidad y sus posibles soluciones.

Doctora Julia Carabias Lillo, co-coordinadora.Especial

Las migraciones como historia vida

Carabias Lillo, miembro de El Colegio Nacional y reconocida experta en temas ambientales, agrega que la jornada busca contribuir al entendimiento de los procesos migratorios como un fenómeno que "explica el poblamiento de la vida en la Tierra".

Subrayó la necesidad de entender el fenómeno en plural: "No es la migración, son las migraciones", lo que permite analizar sus distintas tipologías:, por ejemplo, las migraciones biológicas que van desde especies marinas que se desplazaron a tierra firme hasta la separación de los continentes que generó la diversidad biológica. O las migraciones evolutivas con los primeros homínidos que poblaron el planeta mediante sucesivos desplazamientos.

Pero también tenemos las migraciones actuales, a veces voluntarias, y que responden a la búsqueda de trabajo, o estudios, pero también las forzadas, ya sea por temas políticos, religiosos, étnicos, o impulsados por el cambio climático.

Por su parte, el doctor Antonio Lazcano asegura que hay que recordar que la especie humana es "por naturaleza, migrante", y que ni siquiera los microbios o los salmones reconocen las "fronteras que nosotros imaginamos". Por ello, este también es un "llamado a que la xenofobia no forme parte de nuestras actitudes contemporáneas".

Desde la óptica ambiental, Julia Carabias señaló que, si bien las migraciones han ocurrido por cambios en las glaciaciones a lo largo de millones de años, la actividad humana está acelerando estos procesos a una escala de meses o años, lo que agudiza los fenómenos extremos.

El cambio climático está generando migración forzada por dos vías: Primero las sequías y pérdida de cosechas que obligan a las comunidades a migrar antes de entrar en procesos de hambruna. Por otro lado, fenómenos hidrometeorológicos extremos, como huracanes e inundaciones que destruyen la infraestructura y, crucialmente, la tierra cultivable.

La lección, de acuerdo con la especialista, es clara: “Se necesitan mecanismos más agresivos de adaptación y mitigación al cambio climático, ya que la crisis actual es una combinación entre el fenómeno hidrometeorológico extremo y la vulnerabilidad de la gente debido a la pobreza y la desigualdad”.

Agrega que hay una inversión en la que se trata de recuperar esta parte de construcciones humanas, pero no hay una inversión a la recuperación de las zonas naturales en la parte del suelo, de la reforestación... y la gente tiene que salir, advirtió la experta.

Un enfoque multidisciplinario para el debate informado

Silvia Giorguli, también parte de la coordinación del encuentro, destacó que la gran "virtud" de este espacio es salir de la retórica polarizada y de la información sin evidencia que envuelve el tema migratorio.

A lo largo de siete días, 20 miembros de El Colegio Nacional y 22 invitados de diversas especialidades explorarán el tema a través de distintas ópticas:

Ciencia: Migraciones biológicas y cósmicas, y su vínculo con la salud.

Humanidades: Migración y diversidad lingüística, literatura, políticas públicas y derechos humanos.

Arte y Cultura: Con la proyección del documental “Mariposas negras” (2024), ganador del Premio Goya y Quirino. Actividades para niñas y niños con Juan Villoro (narración de su cuento El fuego tiene vitaminas) y Juan Gedovius (taller de ilustración). Además de un concierto de clausura: “Sonidos que migran”, a cargo del grupo Los Folkloristas.

El objetivo final, como afirmó Carabias, es doble: gestionar mejor las migraciones y contribuir a una cultura de mayor sensibilidad y respeto hacia quienes migran.

X Encuentro Libertad por el Saber