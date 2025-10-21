México, un nodo global para Amazon como industria creativa

Berlín.-“La cultura transforma las sociedades, impulsa el crecimiento económico y conecta a las personas a través de las fronteras. Pero, ¿cómo se materializa realmente el apoyo significativo a las industrias creativas en la era digital actual?”.

Es el planteamiento con el que este lunes se lanzó el reporte Culture and Creative Industries Impact, presentado el fin de semana por Amazon en sus oficinas en Berlín, ante una limitada convocatoria para medios de distintas latitudes, entre ellas Francia, España, India, Brasil, Reino Unido, Italia y México, una selección nada azarosa sino estratégica, dado que estos países, entre pocos más, son considerados nodos estratégicos de las distintas divisiones enfocadas en los bienes y servicios culturales en las que interviene el gigante tecnológico.

A grandes rasgos, a partir del libro La economía creativa: Cómo las personas hacen dinero de las ideas, de John Hawkins, por industrias creativas se entiende a los sectores en los que el valor de sus bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. En consecuencia, a decir de la UNESCO, las industrias creativas son responsables de toda la producción con un elemento sustancial de valor artístico y creativo, desde el impulso a la creación de arte y música hasta el cine o la literatura.

Bajo esta concepción, México destaca dentro del reporte de Amazon y sus divisiones creativas, principalmente Prime Video, Amazon Music y Amazon Kindle.

Por ejemplo, nuestro país está entre los primeros cinco destacados en el reporte donde, hasta el momento, se han estrenado más títulos locales y originales audiovisuales, ya sean películas o series, con más de 55 estrenos hasta ahora, tan sólo por debajo de India (110+), Reino Unido (70+) y Alemania (65+). El otro país latinoamericano dentro de esta selección es Brasil, con una producción de al menos 35 títulos originales de Amazon.

Entre los casos exitosos de estrenos originales y locales desde México, se destacó el caso de la serie Pan y Circo, estrenada en 2020, producida por La Corriente del Golfo y Amazon Studios, y conducida por el actor, realizador y productor Diego Luna. Se trata de un programa de entrevistas en las que Luna se sienta a cenar con un grupo de personalidades de las artes, los deportes, la política, el activismo, la academia, entre otros rubros. El trabajo le valió dos Premios Daytime Emmy en Estados Unidos, uno como Mejor Talento en un Programa en Español y el segundo como Mejor Programa de Entretenimiento en Español.

El primer informe de su tipo

“Éste es el primer informe completo de Amazon que examina nuestro impacto en las industrias creativas y culturales”, señaló David Zapolsky, vicepresidente de Asuntos Globales y Legales de Amazon, durante la presentación en Berlín.

El directivo agregó que el reporte pretende mostrar “cómo Amazon está ayudando a remodelar el panorama creativo de tres maneras fundamentales: empoderando a los creadores locales, permitiendo el intercambio cultural global y aumentando el acceso a la cultura”, y agregó:

“Las industrias creativas se encuentran en un momento decisivo. Aunque la transformación digital ofrece enormes oportunidades, debemos asegurarnos de que beneficie tanto a los creadores como a las audiencias. La tecnología, aplicada con sensibilidad, puede amplificar estas conexiones mientras preserva aquello que hace especial a cada cultura local (…) pero, más allá de los datos y las métricas, el reporte celebra a los creadores individuales, autores, músicos, cineastas y artistas que están alcanzando nuevas audiencias y contando sus historias de formas innovadoras. Su éxito es también nuestro éxito”.

David Zapolsky, vicepresidente de Asuntos Globales y Legales de AmazonCortesía

De la mano con artistas locales

En este tenor, Amazon ofreció referencias sobre su interés en una fuerte relación laboral con creadores y gremios creativos locales para la producción colaborativa.

Por ejemplo, desde el departamento de Audible, es decir, la división encargada de la adaptación de audiolibros, México apareció dentro de los casos a presumir, toda vez que la plataforma ha logrado trabajar con reconocidas y reconocidos artistas del país, quienes suman su voz para narrar historias de potencial alcance global.

Entre los arriba referidos se encuentra, el actor Diego Boneta, quien se encargó de narrar el audiolibro de “Pedro Páramo”; el reconocido actor Gael García Bernal, de quien es la voz narradora de la versión de “El Principito” disponible en esta plataforma, o la ganadora del Grammy Latino Lila Downs, quien narró su audiolibro biográfico en el que narra el proceso de sanación después de la pérdida de su esposo Paul Cohen en 2022.

En el departamento de música, como otro ejemplo, David Zapolsky destacó que en México se ha trabajado en la curaduría de listas de reproducción que impulsan talentos locales, como el cantante de reggaetón El Malilla, quien a posteriori fue invitado para participar en el festival Coachella, en Estados Unidos en abril de este año.

Asimismo, resaltó que en países clave, como México, la empresa ha implementado premios para el impulso de artistas emergentes. Tal es el caso del Premio Primera Novela, para impulsar a promesas mexicanas que incurren en el relato largo y que este año llegó a su quinta edición.

Una serie de entregas

Entiéndase la interpretación de este reporte como una pieza más, ésta desde la perspectiva de uno de los grandes jugadores privados en el ramo creativo, sobre el panorama de las industrias creativas en el mundo, para esbozar cómo y qué hacen para llevar a buen puerto dicha labor.

Ésta es la primera de tres entregas sobre acciones del mencionado gigante empresarial sobre los sectores culturales.

Otros datos reveladores

¿Dónde leen más a autores independientes mexicanos?

1. Estados Unidos

2. España

3. México

4. Reino Unido

5. Alemania

En Amazon Music

1.8 millones de artistas alcanzan escuchas en México

350+ acuerdos con sellos musicales

México, cuarto país con más escuchas de artistas británicos

Libros

Cuarto país con más lectores de autores independientes del Reino Unido

Segunda nación con más lectores de autores independientes españoles