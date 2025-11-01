¿Me da mi calaverita? Recomendaciones para salir a pedir de forma segura este Día de Muertos 2025

La noche de cada 1 de noviembre, en el marco de los Días de Muertos, miles de niñas y niños en México salen a las calles para “pedir calaverita”.

La versión mexicana del Halloween está ligada a la llegada de las ánimas de los “muertos chiquitos”, también llamados angelitos, cuyas almas, según la tradición, visitan a sus familias ese día.

Una tradición con historia

Pedir calaverita es una costumbre con raíces comunitarias y un sentido lúdico de la muerte que se celebra de diversas maneras en todo el país.

Por ejemplo, en el pasado, en pueblos originarios como La Candelaria (Coyoacán) o San Juan Tlilhuaca (Azcapotzalco) de la Ciudad de México, los niños caminaban por las calles con calabazas hechas a mano de chilacayote o tzilacayotli, a las que les tallaban ojos, nariz y boca como un cráneo. En su interior colocaban una vela y pedían con la frase: “quinto a la calavera”.

Con lo recolectado, muchas familias compraban pan o elementos para la ofrenda. Con el tiempo, la tradición se transformó ya que llegaron las calabazas de plástico, los disfraces al estilo Halloween y la frase cambió a “¿me da mi calaverita?”. Sin embargo, la esencia prevalece: convivir, recordar a los difuntos y fortalecer los lazos comunitarios.

Recomendaciones de seguridad para salir a pedir calaverita

Autoridades y cuerpos de protección civil emitieron recomendaciones para que niñas, niños, padres y conductores disfruten la festividad con seguridad. Estas son las más importantes:

Para los niños y niñas

No te separes del adulto que te acompaña; camina, no corras.

Recorre calles conocidas y bien iluminadas.

Usa la banqueta y mira a ambos lados antes de cruzar.

Lleva ropa o accesorios con elementos reflejantes o luces para ser visible en la noche.

Para madres, padres o tutores

Planeen rutas seguras, ordenadas y en zonas conocidas.

No pierdan de vista a los niños en ningún momento.

Hablen con ellos sobre no aceptar dulces ni entrar a casas de desconocidos.

Revisen los dulces antes de consumirlos: solo acepten productos sellados y en buen estado, no alimentos caseros o sin envoltura.

Para conductores

Reduzcan la velocidad en zonas residenciales o con alta presencia de peatones.

Respeden los señalamientos de tránsito y estén atentos a cruces inesperados de niños.

Eviten el uso del celular y no manejen bajo los efectos del alcohol.

En caso de emergencia

Marcar al 911 o contactar a @C5_CDMX en redes sociales.

Enseña a los niños su nombre completo, dirección o un número de contacto por si se extravían.

¿Por qué se sigue pidiendo calaverita?

Aunque el Halloween estadounidense ha influido en disfraces y decoraciones, no ha desplazado la tradición mexicana. En muchos barrios, colonias y pueblos, pedir calaverita sigue siendo una forma de honrar a los muertos chiquitos, convivir entre vecinos y mantener viva una práctica que mezcla identidad, memoria y celebración.