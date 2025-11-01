Lectura 2:00 min
“Mega Rodada del Terror 2025”: SSC remite más de 500 motos por maniobras peligrosas en CDMX
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo durante la “Mega Rodada del Terror 2025”, realizada la noche del viernes en varias alcaldías de la Ciudad de México.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial de vigilancia y tránsito durante la “Mega Rodada del Terror 2025”, realizada la noche del viernes 31 de octubre en distintas alcaldías.
Como resultado, 511 motocicletas fueron remitidas a depósitos vehiculares, principalmente por maniobras peligrosas, incumplimiento al Reglamento de Tránsito y falta de equipo de seguridad.
Supervisión en vialidades y remisiones
El dispositivo fue ejecutado por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito en coordinación con los centros de monitoreo C2 y C5. Los policías verificaron que los participantes respetaran las medidas de seguridad para prevenir accidentes, alteraciones al orden público y posibles delitos.
485 motocicletas fueron enviadas a depósitos por realizar acrobacias, maniobras de riesgo o infringir el reglamento.
25 motocicletas adicionales fueron remitidas en la alcaldía Venustiano Carranza por arrancones y circular sin casco sobre las avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier tras un conato de riña.
Detención por agresión a un policía
En otro punto del operativo, sobre Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc, un motociclista fue detenido por circular sin casco y agredir a un elemento policiaco cuando éste intentó asegurar su vehículo.
El hombre fue presentado ante el Ministerio Público, mientras que el oficial lesionado fue atendido por paramédicos del ERUM y trasladado a un hospital.
La SSC informó que los despliegues de vigilancia permanecieron activos durante toda la duración del evento. Personal de Tránsito realizó cortes a la circulación en vialidades principales para facilitar el paso de contingentes y reducir riesgos entre los asistentes y automovilistas.