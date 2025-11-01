“Mega Rodada del Terror 2025”: SSC remite más de 500 motos por maniobras peligrosas en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo especial de vigilancia y tránsito durante la “Mega Rodada del Terror 2025”, realizada la noche del viernes 31 de octubre en distintas alcaldías.

Como resultado, 511 motocicletas fueron remitidas a depósitos vehiculares, principalmente por maniobras peligrosas, incumplimiento al Reglamento de Tránsito y falta de equipo de seguridad.

Supervisión en vialidades y remisiones

El dispositivo fue ejecutado por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito en coordinación con los centros de monitoreo C2 y C5. Los policías verificaron que los participantes respetaran las medidas de seguridad para prevenir accidentes, alteraciones al orden público y posibles delitos.

485 motocicletas fueron enviadas a depósitos por realizar acrobacias, maniobras de riesgo o infringir el reglamento.

25 motocicletas adicionales fueron remitidas en la alcaldía Venustiano Carranza por arrancones y circular sin casco sobre las avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier tras un conato de riña.

Detención por agresión a un policía

En otro punto del operativo, sobre Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, en la alcaldía Cuauhtémoc, un motociclista fue detenido por circular sin casco y agredir a un elemento policiaco cuando éste intentó asegurar su vehículo.

El hombre fue presentado ante el Ministerio Público, mientras que el oficial lesionado fue atendido por paramédicos del ERUM y trasladado a un hospital.

La SSC informó que los despliegues de vigilancia permanecieron activos durante toda la duración del evento. Personal de Tránsito realizó cortes a la circulación en vialidades principales para facilitar el paso de contingentes y reducir riesgos entre los asistentes y automovilistas.