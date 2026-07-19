Madonna, BTS y Bieber aportan el glamour de las estrellas al espectáculo del descanso del Mundial

Las superestrellas Madonna, BTS, Justin Bieber y Shakira ofrecieron el domingo un popurrí musical lleno de energía en el primer espectáculo del descanso de una final del Mundial.

Madonna dio el pistoletazo de salida al espectáculo, al estilo del Super Bowl -uno de los varios elementos estadounidenses añadidos al torneo de este año-, con una interpretación de su sencillo "Music".

Comenzó a cantar desde los túneles del Estadio de Nueva York-Nueva Jersey antes de entrar en el recinto en un buggy conducido por las leyendas del fútbol brasileño Ronaldo y Ronaldinho.

El grupo de K-pop BTS, ataviado con trajes negros y rojos, tomó el relevo con la animada "Dynamite".

Miembros de la banda masculina surcoreana BTS actúan durante la final del torneo.Foto: JUAN MABROMATA / AFP

Los actores estadounidenses Jason Sudeikis y Brendan Hunt, metidos en sus personajes de entrenadores de la serie de televisión "Ted Lasso", presentaron a Bieber. Este bajó el ritmo con la versión acústica de "Everything Hallelujah", cambiando las últimas palabras de la canción por "World Cup Hallelujah".

La cantante colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy se unieron para interpretar "Dai Dai", la canción oficial del Mundial.

Shakira actúa durante el espectáculo de medio tiempo de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .Foto: FLORENCIA TAN JUN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Antes del partido, el espectáculo del descanso fue objeto de críticas por desviarse del tradicional intervalo de 15 minutos. Las Reglas Internacionales del Juego establecen que los jugadores tienen derecho a un descanso "que no exceda los 15 minutos".

Sin embargo, el reglamento del torneo menciona un descanso de 15 minutos, pero no especifica que no pueda exceder ese tiempo.

Las actuaciones musicales duraron 11 minutos, pero el descanso total se prolongó hasta unos 27 minutos, mientras el personal trasladaba el equipo de y hacia el terreno de juego.