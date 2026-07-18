Ceremonia de Clausura del Mundial 2026: hora y dónde verla EN VIVO 

Antes de que España y Argentina disputen el título del Mundial 2026, el Estadio Nueva York Nueva Jersey recibirá a figuras de la música, el cine y las redes sociales para la ceremonia que pondrá fin al torneo.

El espectáculo comenzará este domingo 19 de julio a las 11:30 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse por televisión abierta, señal de paga y plataformas digitales.

¿A qué hora comienza la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026?

La FIFA confirmó que la ceremonia arrancará 90 minutos antes de la final, programada para las 13:00 horas.

Estos son los horarios en México:

Ceremonia de Clausura: 11:30 horas

Duración estimada: 30 minutos

Final España vs. Argentina: 13:00 horas

El evento previo al partido se realizará en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en East Rutherford, y servirá como cierre de un Mundial que reunió por primera vez a 48 selecciones y celebró 104 partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Dónde ver EN VIVO la Ceremonia de Clausura?

En México, la transmisión estará disponible en los siguientes canales y plataformas:

Televisión abierta

Azteca 7

Canal 5

Televisión de paga

TUDN

Streaming

ViX Premium

Azteca Deportes, mediante su aplicación y sitio web

¿Qué artistas participarán en la clausura?

Post Malone encabezará la ceremonia previa al encuentro. También están anunciados Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams e IShowSpeed.

Tom Cruise formará parte del espectáculo, aunque todavía no se ha revelado cuál será su intervención. Por su parte, Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos y Christopher Macchio cantará “America the Beautiful”.

Pausini, Scherzinger y Williams también participarán como intérpretes de “Desire”, el himno oficial del Mundial 2026.

Habrá otro concierto durante el medio tiempo

La clausura no será el único espectáculo musical de la jornada. Durante el descanso de la final se realizará un concierto de aproximadamente 11 minutos, inspirado en los shows de medio tiempo del Super Bowl.

El cartel incluye a Madonna, Justin Bieber, BTS, Shakira, Burna Boy, Coldplay, Gustavo Dudamel y un coro de Nueva York.

Shakira interpretará “Dai Dai” junto a Burna Boy, mientras que Chris Martin, vocalista de Coldplay, estará a cargo de la dirección artística del espectáculo.

La FIFA aseguró que la pausa no excederá los 15 minutos reglamentarios, aunque parte de ese tiempo se utilizará para montar y desmontar el escenario.

España y Argentina definirán al campeón

Después de la ceremonia, España y Argentina se enfrentarán a las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

La Roja buscará su segundo título mundial, mientras que la Albiceleste intentará conquistar su cuarta estrella y despedir a Lionel Messi de las Copas del Mundo con un nuevo campeonato.