IA impulsa un gasto récord de 11,800 millones de dólares en Black Friday online

Las herramientas de compra basadas en IA ayudaron a impulsar el gasto online en Estados Unidos durante el Black Friday, ya que los compradores evitaron las tiendas abarrotadas y recurrieron a los chatbots para comparar precios y asegurarse descuentos en medio de la preocupación por los aranceles.

Los compradores estadounidenses gastaron la cifra récord de 11.800 millones de dólares en Internet, un 9.1% más que en 2024, en el día de compras más importante del año, según Adobe Analytics, que realiza un seguimiento de 1 billón de visitas que los compradores realizan a sitios web de venta minorista en línea.

El tráfico impulsado por la IA a los sitios minoristas de Estados Unidos se disparó un 805% en comparación con el año pasado, dijo Adobe, cuando aún no se habían lanzado herramientas de inteligencia artificial como Sparky de Walmart o Rufus de Amazon.

"Los consumidores están utilizando nuevas herramientas para llegar más rápido a lo que necesitan", dijo Suzy Davidkhanian, analista de eMarketer. "Hacer regalos puede ser estresante, y los LLM (grandes modelos lingüísticos) hacen que el proceso de descubrimiento sea más rápido y guiado".

Casi la mitad de los encuestados por Adobe dijeron que habían utilizado o planeaban utilizar la IA para las compras en línea esta temporada.

Los productos más vendidos en el Black Friday incluyeron sets de LEGO, tarjetas de Pokemon, consolas de juegos como Nintendo Switch y PlayStation 5, y productos que van desde Apple AirPods hasta batidoras KitchenAid.

Agentes de IA en ventas online a nivel mundial

A nivel mundial, la IA y los agentes influyeron en 14.200 millones de dólares en ventas online durante el Black Friday, de los cuales 3.000 millones procedieron solo de Estados Unidos, según la firma de software Salesforce.

Salesforce, cuyos datos incluyen artículos no discrecionales como comestibles, informó de que los consumidores estadounidenses habían gastado 18.000 millones de dólares en compras en línea durante el Black Friday, un 3% más que hace un año, con ropa y accesorios de lujo entre las categorías más populares.

Aunque los consumidores estadounidenses gastaron más este Black Friday en comparación con el año pasado, el aumento de los precios obstaculizó la demanda en línea, según Salesforce, y los compradores adquirieron menos artículos en la caja en comparación con el año pasado.

El volumen de pedidos cayó un 1%, mientras que los precios medios de venta aumentaron un 7%. Los consumidores también compraron menos artículos en la caja, y las unidades por transacción cayeron un 2% en comparación con el año pasado, según Salesforce.

"Hay dos factores que hacen subir el precio medio de venta en Estados Unidos", afirma Caila Schwartz, directora de información al consumidor de Salesforce.

"La primera es el impacto de los aranceles, especialmente en las categorías discrecionales, donde hemos visto un gran crecimiento en el precio de venta. El otro es el hecho de que estamos viendo un aumento mucho mayor de las rentas altas que de las rentas medias, como demuestra la fortaleza de la categoría de lujo", añadió.

El aumento del gasto prepara el escenario para un Ciberlunes aún mayor, que se prevé que genere 14.200 millones de dólares en ventas, un 6,3% más que el año anterior y el mayor día de compras en línea del año, según Adobe.

De acuerdo a Adobe, se espera que los productos electrónicos sean los más rebajados en el Cyber Monday, con un 30% de descuento sobre los precios de catálogo, junto con grandes ofertas en ropa y ordenadores.

En las tiendas físicas, sin embargo, la búsqueda de gangas fue relativamente moderada en el viernes, con algunos compradores diciendo que temían gastar de más en medio de la persistente inflación, la incertidumbre impulsada por el comercio, y un mercado laboral débil.

Lesliee Antonette, consultora de Los Ángeles, hacía cola en una tienda Best Buy el 'Viernes Negro' para comprar una máquina de hacer helados para su madre. "Conseguí una buena oferta en la máquina de hacer helados, pero estaba muy atenta a los precios de todo lo que había en la tienda", dijo.

"Sospecho que las compras navideñas de este año serán muy meditadas, teniendo en cuenta los costos. Sé que las mías lo serán".