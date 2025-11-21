Kennedy instruye a los CDC de EU a cambiar su postura sobre que las vacunas no causan autismo

El secretario de Sanidad, Robert F. Kennedy Jr., dijo en una entrevista con el New York Times que él personalmente dio instrucciones a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) para que cambiaran su postura de siempre de que las vacunas no causan autismo.

En contra de décadas de estudios científicos que demuestran que las vacunas son seguras, el sitio web de la agencia de salud pública de Estados Unidos se cambió para decir: "La afirmación "las vacunas no causan autismo" no es una afirmación basada en pruebas porque los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo".

En la entrevista, Kennedy dijo que aunque los estudios epidemiológicos a gran escala sobre la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola no habían encontrado ninguna relación con el autismo, y que los estudios sobre el conservante a base de mercurio timerosal tampoco habían mostrado ninguna relación, hay lagunas en la ciencia sobre la seguridad de las vacunas.

"Todo eso de que "las vacunas han sido probadas y se ha llegado a esta conclusión" es una mentira", dijo Kennedy en su primera entrevista con una importante publicación impresa.

Expertos en salud pública, médicos y científicos han denunciado la actualización como el tipo de desinformación que los CDC han combatido durante décadas al promover el uso de vacunas infantiles que salvan vidas tanto en Estados Unidos como en el extranjero.