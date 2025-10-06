Centros de prevención de enfermedades de EU retiran su apoyo a la vacuna contra el Covid-19

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos recomendaron el lunes que las vacunas para el Covid-19 se administren únicamente a través de una decisión compartida entre un profesional sanitario y la persona, alejándose así de un respaldo decidido a la inyección.

La nueva recomendación, que coincide con la de su panel de expertos externos, mantiene el acceso a la vacuna a través del seguro médico.

Las recomendaciones llegan en un momento turbulento para los CDC, que recientemente han visto la destitución de su anterior directora, Susan Monarez, tras resistirse a los cambios en la política de vacunas propuesta por Robert F. Kennedy, secretario de Salud y Servicios Humanos de EU.

Monarez dijo que se le pidió que aprobara las recomendaciones del comité sin revisar las pruebas científicas.

El director en funciones de los CDC también aprobó las recomendaciones de sus asesores contra el uso de la vacuna combinada contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela antes de los cuatro años de edad. En su lugar, se administrarán vacunas separadas contra el sarampión, las paperas, la rubéola y la varicela.

Los calendarios de vacunación se actualizarán en el sitio web de los CDC a más tardar el martes, informó la agencia.

Kennedy, cruzado antivacunas durante mucho tiempo antes de asumir el máximo cargo sanitario del país, ha intentado reescribir las políticas de inmunización del país mediante una serie de medidas de gran alcance.

Entre las medidas estuvo el desmantelamiento de la junta consultiva nacional sobre vacunas, formada por expertos externos, y su reconstitución con miembros elegidos a dedo, muchos de los cuales compartían su oposición a las vacunas Covid, de uso generalizado.

Varios expertos médicos advirtieron que las presentaciones en la reunión que arrojaban dudas sobre la seguridad de las vacunas podrían reducir las tasas de inmunización, aunque consideraban que la recomendación en sí no había restringido -y quizás incluso ampliado- el acceso para algunas personas.

La Academia Americana de Pediatría, un influyente grupo médico estadounidense, ya se ha desmarcado de la política federal y ha impulsado sus propias recomendaciones sobre vacunas, sugiriendo que todos los niños pequeños se vacunen contra el Covid-19.