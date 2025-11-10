Inicia la extinción masiva de cintas y casetes

La Fonoteca Nacional de la Secretaría de Cultura lanza un llamado urgente a la sociedad y a las instituciones ante una inminente pérdida de la memoria sonora registrada en soportes magnéticos.

Margarita Sosa Suárez, de la dirección de Conservación y Documentación Sonora, explicó que, siguiendo los lineamientos de la UNESCO, el año 2025 marca el inicio de la desaparición masiva de los contenidos de cintas y casetes no estabilizados ni digitalizados.

"La alerta de cintas magnéticas lanzada por la UNESCO en 2019 indica que a partir de 2025, todas aquellas cintas magnéticas que no estén estabilizadas [con temperatura y humedad controladas] y que además no hayan sido digitalizadas, van a comenzar a perderse en sus contenidos," advirtió Sosa Suárez.

Fonoteca NacionalNelly Toche

El reto es doble: la degradación física del soporte y la escasez de los equipos profesionales necesarios para su reproducción y digitalización, ya que prácticamente nadie en el mundo los fabrica ya.

El ultimátum de la UNESCO se sustenta en el proyecto Magnetic Tape Alert, del Programa Información para Todos (PIPT) de la UNESCO, en colaboración con la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (IASA). Esta iniciativa global surgió ante la inminente obsolescencia de los formatos de cinta magnética de audio y video, advirtiendo que, si bien gran parte del conocimiento humano y la diversidad cultural de los últimos 60 años se grabó en este formato, la transferencia rutinaria de estos documentos terminaría alrededor de 2025.

El anuncio se basa en la rápida desaparición de piezas de repuesto y del servicio de mantenimiento técnico para los equipos analógicos, lo que hace imposible el acceso a estos contenidos a menos que se digitalicen y se transfieran a repositorios seguros antes de que sea demasiado tarde.

El deterioro silencioso: Hongos y síndrome del vinagre

La especialista explica a El Economista que la preservación de la memoria sonora es una carrera contra agentes invisibles que atacan los soportes físicos. “Las cintas magnéticas son especialmente vulnerables al deterioro por factores ambientales y biológicos”.

La degradación se manifiesta por agentes como los hongos, que literalmente se alimentan del material de las cintas, y el temido "síndrome del vinagre", un proceso químico en el que el soporte de acetato se descompone, liberando ácido acético (olor a vinagre) que no solo daña la cinta en sí, sino que puede contaminar otros materiales.

Para contrarrestar esto, la Fonoteca se rige por normas de la IASA (Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales) y hoy privilegia la estabilización física del material.

Fonoteca Nacional.Nelly Toche

La prioridad de la Fonoteca

La misión de la Fonoteca Nacional es rescatar, preservar y dar a conocer la memoria sonora del país, una tarea que implica ser un acervo dinámico y en acceso público, “no solo una bodega”.

La alerta de la UNESCO, sumada a las exigencias de la Ley de Archivos en México (que busca proteger los documentos históricos en cualquier soporte), ha reorientado las prioridades de ingreso de la Fonoteca. Hoy las cintas de carrete abierto y casettes son los soportes más vulnerables y se prioriza su ingreso.

Por otro lado, también los archivos digitales nativos son considerados aún más frágiles que los analógicos y deben ser resguardados. “Están mucho más seguros aquí que en cualquier dispositivo de almacenamiento o computadora”.

También existen los soportes históricos raros, como los cilindros de cera (los primeros soportes de audio del siglo XIX), discos de corte directo y los hilos magnéticos (usados en la Segunda Guerra Mundial), cuyo valor es histórico, independientemente de su contenido.

"Todo ese conocimiento que no se digitalice hasta este año se va a perder. Sí, va a comenzar ese peligro de extinción del soporte físico, y después nos vamos a quedar con el digital, que es todavía más frágil", señaló la especialista.

Por ello esta institución realiza una valoración curatorial para evitar recibir duplicados o material comercial fácilmente accesible, priorizando contenidos de historia nacional, música de culturas indígenas y la gran diversidad lingüística del país (más de 68 lenguas y 364 variantes).

Fonoteca Nacional.Nelly Toche

Un testimonio en riesgo: El caso Apache

La Fonoteca Nacional, más allá de su rol como guardiana física, es la institución rectora en México cuya misión es asegurar que la identidad auditiva del país no desaparezca. Sus bóvedas resguardan miles de horas de patrimonio sonoro que son testimonio vivo del acontecer histórico, la evolución tecnológica, la riqueza musical de las culturas indígenas y la diversidad lingüística de más de 364 variantes.

Al preservar estas cintas, la Fonoteca garantiza que las generaciones futuras puedan acceder a la voz de personajes históricos, a los paisajes sonoros cotidianos y a las expresiones artísticas experimentales, consolidando al acervo sonoro no como un simple complemento de la historia escrita, sino como una fuente científica y cultural invaluable que modela el imaginario colectivo de la nación.

Margarita Sosa ilustró la importancia del contenido sobre la calidad tecnológica al relatar el caso de la lengua N D E (Apache). Un joven miembro de la comunidad solicitó el ingreso de grabaciones de su lengua, que apenas cuenta con unos 30 hablantes en México. A pesar de que las grabaciones se hicieron por teléfono celular —un soporte técnicamente débil—, la Fonoteca las aceptó por su valor trascendente.

"Esos son los ejemplos de cuando el contenido importa más que cualquier otra cosa. Es una grabación de celular, pues sí, pero está aquí un testimonio... Y la Fonoteca fue la primera institución que les abrió las puertas". Este testimonio no sólo se resguarda, sino que ayudó a la comunidad a obtener el reconocimiento oficial del INALI (Instituto Nacional de Lenguas Indígenas).

La Fonoteca Nacional, además de sus tareas de conservación, fomenta la cultura de la escucha con eventos académicos y artísticos gratuitos, buscando que las nuevas generaciones reconozcan la fuente sonora como un valioso recurso de información, por ello la invitación es para que instituciones de cualquier naturaleza o personas físicas se acerquen a la Fonoteca para el resguardo del material invaluable que está a punto de perderse.

Fonoteca Nacional

Casa Alvarado

Coyoacán, Ciudad de México

De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas

Sábados de 9:00 a 18:00 horas

Audioteca Octavio Paz