La industria editorial todavía padece por cancelación de ventas a Gobierno

Durante 2024 se produjeron 20,054 títulos editoriales en nuestro país, lo que representa un decrecimiento interanual de 15 puntos porcentuales en la producción de títulos. Por título entiéndase un libro en específico por su tema sin importar el tiraje.

Sobre el tiraje, particularmente el de libros impresos, el año pasado en México se fabricaron 76.4 millones de ejemplares, es decir, la suma de unidades impresas en el año. Esta cifra responde también a un decrecimiento en la producción en unidades, pero este decrecimiento fue menor, de 4.1 puntos porcentuales. En cuanto a ventas, durante 2024 se comercializaron 79.2 millones de ejemplares, lo que significa un decrecimiento moderado, de 2.6 puntos porcentuales.

Ahora bien, pese a sendas contracciones, la facturación total de la industria editorial mexicana durante el año pasado fue de poco más de 11,025 millones de pesos (mdp), lo que sugiere un incremento en precios corrientes de 4.8 puntos porcentuales en la venta entre un año y el otro, pero, si se considera el factor inflacionario en la facturación interanual de ejemplares impresos, la venta durante 2024 para la industria editorial mexicana fue solamente 0.3 por ciento favorable, es decir, prácticamente tablas, por usar la expresión coloquial.

Las contracciones en producción de títulos y de volumen en el país son todavía por efecto de la cancelación de ventas desde el sector editorial privado en México al sistema educativo público a partir de 2023, sobre todo en la masiva venta de libros para educación secundaria que, hasta antes de aquel 2023, fue una constante por décadas y cuya cancelación rotunda significó una agravante del golpe que la pandemia atestó sobre la cadena productiva del libro.

Los números arriba vertidos –e interpretados por esta edición– son parte del amplísimo reporte Indicadores del Sector Editorial Privado en México, el cual fue presentado este martes por la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) en el marco de la edición 39 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

Incrementó el “mercado abierto”

La presentación estadística se realizó en el stand de la Cámara, ubicado en el Área Internacional de la feria, en voz de su presidente Diego Echeverría Cepeda, e Ignacio Uribe Ferrari, presidente de la Comisión de Datos de la misma, ambos acompañados por Luiz Gaspar, territory manager de Nielsen Bookdata.

La situación, si bien no es de crecimiento deseable, tampoco es un retroceso franco en la facturación anual de la industria editorial. De acuerdo con Diego Echeverría, se trata de “un avance modesto, pero es un avance frente a las condiciones económicas e internacionales, y nos parece un esfuerzo loable de la industria”.

Por su parte, Ignacio Uribe Ferrari amplió detalles sobre el cambio de paradigma por la cancelación de la venta de libros de texto a instancias de gobierno.

“En 2022 se vendieron más de 37 millones de ejemplares para secundaria. La cancelación inició en el 2023, año en el que se dejaron de vender alrededor de 28 millones de ejemplares entre texto para secundaria y libros infantiles. Para 2024, esta cancelación significó 15 millones de ejemplares menos”, comentó el también editor y agregó que, por esta razón, “entre 2023 y 2024 se dejaron de facturar alrededor de 1,700 millones de pesos”.

Ahora bien, no obstante la cancelación de este sector de comercio, apuntó el presidente de la Comisión de Datos, “los editores han logrado incrementar la venta de ediciones que se comercializan en el mercado abierto, compensando la ausencia de los programas gubernamentales”.

Explicó que en 2024 la venta de ejemplares en mercado abierto creció 19 puntos porcentuales. De igual manera, derivado de la desaparición de compras de gobierno, la jerarquía de los canales de comercialización del libro se ha modificado.

“En 2024, el canal que más aportó es el de Escuelas (es decir, la venta de libros para escuelas, incluso privadas, de otro tipo de materiales editoriales, pero no de los libros de texto gratuito), que generó el 38% del valor de venta. Le sigue el canal de Librerías, con el 28% de facturación. Esto quiere decir que la recuperación de los ingresos y del volumen que se perdió por las compras de gobierno, se movió al sector privado”.

Decrecen las exportaciones

Entre otros detalles relevantes del reporte, se dio a conocer que en 2024 se exportaron libros por un valor de 123 millones de dólares, mientras que la importación registró un valor de 234 millones, lo que resulta en una balanza comercial deficitaria de 110 mdd.

Con estos datos, el valor de las exportaciones se redujo 27 puntos porcentuales de 2023 a 2024, mientras que las importaciones crecieron 7.4 puntos porcentuales.

Por otro lado, entre las noticias estadísticas positivas, la Caniem anunció que en 2024 México cerró con un registro de más de 102,000 títulos con metadatos óptimos registrados en la plataforma de Metabooks, lo que, a decir de su presidente, habla de los resultados en el esfuerzo por profesionalizar cada vez más a la industria editorial mexicana.

Éste es el primero de un par de análisis estadísticos sobre las cifras presentadas por la Caniem y Nielsen en el contexto de la feria. Vale la pena analizar sendos reportes por separado, para así conferir el valor adecuado de la información.

