Festival de Terror 2025: ciclo de cine que no te debes perder

El Festival de Terror 2025 se perfila como una de las citas imperdibles para los amantes del cine de horror en la Ciudad de México; comenzó desde el jueves 17 de octubre y concluirá el domingo 26 del mismo mes en el emblemático Centro Cultural Futurama, ubicado en Lindavista.

Este recinto se transforma en un espacio dedicado a los clásicos del género en compañía de palomitas, un bazar y ambientaciones temáticas, una combinación perfecta entre culto al cine de horror, la nostalgia de los clásicos y la celebración del género desde un espacio icónico.

Detalles del Festival del Terror 2025

Para que no te pierdas, la dirección exacta del Centro Cultural Futurama es Cerrada de Otávalo 15, Lindavista, Gustavo A. Madero; el precio de entrada para cada función de cine es de 55 pesos y la recaudación será destinada a diversas ONGs.

Las funciones serán ambientadas con decoración temática y la presencia de cosplayers que encarnan personajes icónicos del horror, trivias, premios y snacks especiales como palomitas con sabor a pan de muerto o calaverita de chocolate.

Proyectarán desde títulos clásicos como La Masacre en Texas, Halloween o El Resplandor, hasta fenómenos contemporáneos del género como IT o El Conjuro.

También habrá un Collector Bazar dedicado al coleccionismo del horror los días, y este lo podrás encontrar los días 18, 19, 24, 26 de octubre, así como el 1 de noviembre.