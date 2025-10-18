Rescatan a 21 víctimas de trata en centro de rehabilitación clandestino de Tlalpan

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) liberaron a 21 personas víctimas de trata de personas en la modalidad de trabajo forzoso y mendicidad forzada, tras un operativo en un centro de rehabilitación de adicciones clandestino localizado en la alcaldía Tlalpan.

De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, la acción se originó a partir de un reporte anónimo recibido a través de la Línea y Chat Nacional vs Trata de Personas, lo que permitió coordinar la intervención de las autoridades federales y capitalinas.

Las víctimas, en su mayoría hombres, eran golpeadas, maltratadas y obligadas a pedir dinero en la vía pública, permaneciendo retenidas contra su voluntad. Tras el rescate, fueron trasladadas a un lugar seguro para recibir atención médica, psicológica y jurídica.

Los presuntos responsables fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, mientras continúan las investigaciones para determinar la red de operación del centro.

El Consejo Ciudadano reiteró su compromiso de combatir la trata en todas sus formas e hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar de manera confidencial y gratuita al 800 55 33 000, disponible las 24 horas, los 365 días del año.