Aranceles a películas: Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, claves en producción de cine

El anuncio del presidente Donald Trump de imponer un arancel de 100% a las películas producidas en el extranjero llega en un momento en que la industria global del cine concentra miles de millones de dólares en rodajes fuera de Estados Unidos. Solo en 2024, países como Canadá (5,410 millones de dólares), el Reino Unido (5,910 millones de dólares) y Australia y Nueva Zelanda (2,040 millones de dólares) se consolidaron como polos clave de producción, lo que refleja la creciente interdependencia del modelo de Hollywood con los centros internacionales.

Trump afirmó en su red social Truth Social que la industria cinematográfica estadounidense ha sido “arrebatada” por otros países, comparando la situación con “quitarle un caramelo a un bebé”. No obstante, aún no está claro bajo qué autoridad legal podría aplicar un arancel de 100% a las películas producidas en el extranjero.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a la consulta de Reuters sobre cómo se implementaría la medida, y los principales estudios de Hollywood -Warner Bros Discovery, Paramount Skydance, Netflix y Comcast- tampoco se pronunciaron respecto al tema.

“Hay demasiada incertidumbre y este último movimiento plantea más preguntas que respuestas”, dijo el analista de PP Foresight, Paolo Pescatore, a Reuters.

“Por ahora, tal como están las cosas, es probable que los costos aumenten y esto inevitablemente se trasladará a los consumidores”, dijo.

Trump ya había planteado en mayo la posibilidad de imponer un arancel a las películas extranjeras, aunque entonces no ofreció mayores precisiones, lo que generó incertidumbre entre los ejecutivos de la industria sobre si la medida afectaría a países concretos o a todas las importaciones. Tras ese anuncio, una coalición de sindicatos y gremios del sector envió una carta al entonces presidente pidiéndole respaldar incentivos fiscales a la producción nacional dentro de un paquete de reconciliación que se discute en el Congreso, con la intención de atraer más rodajes de cine y televisión a EU.

De acuerdo con la Motion Picture Association, la industria estadounidense registró en 2023 un superávit comercial de 15,300 millones e dólares, sustentado en exportaciones internacionales por 22,600 millones de dólares.

Ejecutivos de los estudios dijeron a Reuters a principios de año que estaban “desconcertados” por cómo se podría aplicar un arancel a las películas, dado que las películas modernas a menudo utilizan producción, financiación, posproducción y efectos visuales en varios países.

Hollywood ha recurrido cada vez más a centros de producción extranjeros como Canadá, el Reino Unido y Australia, donde los incentivos fiscales han atraído rodajes de gran presupuesto para películas que van desde éxitos de taquilla de superhéroes hasta dramas.

Paralelamente, las coproducciones con estudios internacionales se han expandido, sobre todo en Asia y Europa, donde los aliados locales aportan financiamiento, facilitan el acceso a los mercados y ofrecen sus redes de distribución.

Además, ejecutivos del sector advierten que un arancel generalizado podría tener repercusiones negativas sobre miles de trabajadores estadounidenses que participan en filmaciones fuera del país, desde especialistas en efectos visuales hasta equipos técnicos.