Lectura 1:00 min
Fecundidad en América Latina: Promedio de hijos por mujer se ha reducido
En México, la tasa global de fecundidad pasó de 3.44 hijos promedio por mujer en 1990 a 1.89 hijos promedio en 2024. Esta tendencia se replica en todos los países de América Latina.
En las últimas décadas, la región de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra una caída sostenida de la tasa de fecundidad, que plantea nuevos retos demográficos, económicos y sociales.
Para 2024, la tasa de fecundidad total en América Latina y el Caribe se ubicó en 1.8 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de aproximadamente 2.1 hijos.
Adicionalmente, el 76 % de los países de la región registran ya una tasa inferior a 2.1 desde 2015, lo que refleja cómo se ha contraído la tasa global de fecundidad gracias a las políticas públicas de planificación familiar y mayor acceso a métodos de anticoncepción y otros derechos reproductivos y sexuales.
En el caso particular de México se observa que la tasa de hijos promedio por mujer se contrajo de 3.44 en 1990 a 1.89 en 2024.