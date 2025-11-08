Buscar
El Economista
Arte e Ideas

Lectura 1:00 min

Fecundidad en América Latina: Promedio de hijos por mujer se ha reducido

En México, la tasa global de fecundidad pasó de 3.44 hijos promedio por mujer en 1990 a 1.89 hijos promedio en 2024. Esta tendencia se replica en todos los países de América Latina.

main image

Infográfico EE

Ana Karen García

En las últimas décadas, la región de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra una caída sostenida de la tasa de fecundidad, que plantea nuevos retos demográficos, económicos y sociales.

Para 2024, la tasa de fecundidad total en América Latina y el Caribe se ubicó en 1.8 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de aproximadamente 2.1 hijos.

Te puede interesar

Adicionalmente, el 76 % de los países de la región registran ya una tasa inferior a 2.1 desde 2015, lo que refleja cómo se ha contraído la tasa global de fecundidad gracias a las políticas públicas de planificación familiar y mayor acceso a métodos de anticoncepción y otros derechos reproductivos y sexuales.

En el caso particular de México se observa que la tasa de hijos promedio por mujer se contrajo de 3.44 en 1990 a 1.89 en 2024.

Temas relacionados

Ana Karen García

Licenciada en Economía y Especialista en el Género en la Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha complementado su formación con estudios en Periodismo Incluyente y de Derechos Humanos en la International Women’s Media Foundation. Actualmente es coconductora del podcast Futuro 2050 de El Economista, donde se exploran temáticas sobre tecnología, ciencia y sociedad.

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete