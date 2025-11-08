Fecundidad en América Latina: Promedio de hijos por mujer se ha reducido

En las últimas décadas, la región de Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) registra una caída sostenida de la tasa de fecundidad, que plantea nuevos retos demográficos, económicos y sociales.

Para 2024, la tasa de fecundidad total en América Latina y el Caribe se ubicó en 1.8 hijos por mujer, por debajo del umbral de reemplazo de aproximadamente 2.1 hijos.

Adicionalmente, el 76 % de los países de la región registran ya una tasa inferior a 2.1 desde 2015, lo que refleja cómo se ha contraído la tasa global de fecundidad gracias a las políticas públicas de planificación familiar y mayor acceso a métodos de anticoncepción y otros derechos reproductivos y sexuales.

En el caso particular de México se observa que la tasa de hijos promedio por mujer se contrajo de 3.44 en 1990 a 1.89 en 2024.