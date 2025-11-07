Estaremos a la altura, dice Grecia en la Feria del Libro de Sharjah

Emiratos Árabes Unidos.- La 44a Feria Internacional del Libro de Sharjah (SIBF) arrancó este miércoles con una magna ceremonia inaugural en el Centro de Exposiciones de Sharjah, el emirato contiguo a Dubái, presidida por el emir y mecenas de la cultura en la región, Sheikh Sultán bin Mohammed Al Qasimi, miembro del Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Sharjah, acompañado del príncipe heredero y gobernante adjunto, Sultán Bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi; la jequesa Bodour bint el sultán Al Qasimi, presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah (SAB); Ahmed bin Rakkad Al Ameri, director general de la SBA; y Jason Fotilas, viceministro de Cultura de Grecia, país que este año corre con la distinción de ser el invitado de Honor.

Al Qasimi dio la bienvenida a la delegación griega y a los más de 2,500 editores y expositores de 118 países que se dan cita a este encuentro editorial, el más importante en lengua árabe, el quinto idioma más hablado en el mundo, con una población total de 311 millones de hablantes que lo usan más allá de los confines de la península Arábiga.

“Entre tú y un libro” se puede leer estos días por donde quiera, en el aeropuerto, en las calles, en los bancos, en las tiendas; es el lema de la presente edición de la feria; suena muy intimista, pero tiene detrás la inquebrantable política pública de las autoridades del emirato de promover la lectura personal y territorial en todos los niveles -en especial de niños, niñas y adolescentes- y que han invertido sumas cuantiosas para crear la infraestructura y los programas para tal propósito, como es el caso, por poner sólo un ejemplo, de la Casa de la Sabiduría (House of Wisdom) una monumental biblioteca pública y centro de artes de 12,000 metros cuadrados construida por el afamado despacho del arquitecto Norman Foster y que tiene la misma ambición que la moderna Biblioteca de Alejandría, en Egipto, de constituirse como un epicentro de las letras en aras de edificar una sociedad del conocimiento.

Al Qasimi anuncia hitos editoriales

La razón por la que el financiamiento a favor de la cultura fluye favorablemente en este emirato se debe en buena parte a que su gobernante, el jeque Sultán bin Mohammed Al Qasimi, es un hombre amante de las letras, la historia y la filosofía, que el año pasado anunció en este mismo escenario la conclusión y publicación en más de 200 tomos del Corpus de la Lengua Árabe y que este 2025 adelantó lo que será la Enciclopedia Árabe Integral, cuya primera fase ha quedado concluida y se espera que otras tres más estén listas en 2028.

Después de dar la bienvenida a Grecia como Invitado de Honor y a los cientos de asistentes que colmaron el auditorio principal de la SIBF, Al Qasimi expresó: "Mientras hablamos de los proyectos culturales en el Emirato de Sharjah, a los que me he dedicado a servir y he dedicado mi vida a la cultura, manteniendo su bandera y elevando su estatus, y para promover la difusión del conocimiento, la ciencia y la literatura entre los hijos e hijas de la nación, de Oriente a Occidente, contamos el comienzo, hace un siglo, cuando se estableció la primera biblioteca en Sharjah en 1925. Y hoy, después de 100 años, el emirato está celebrando su centenario".

Y añadió: "Me gustaría anunciar un gran logro científico y cultural: la finalización de la primera fase de la Enciclopedia Árabe Integral. Hemos elegido nombrarlo: La Enciclopedia Árabe Integral de Ciencias, Literatura, Artes y Figuras Eminentes. A través de esta enciclopedia, nuestro objetivo es definir y documentar las ciencias, la literatura y todas las ramas académicas relacionadas con el idioma árabe, las ciencias islámicas y las humanidades. Presenta biografías y relatos de todas las categorías de académicos, filósofos, escritores, poetas, lingüistas, exégetas, califas, reyes y otros. Desde los inicios de la historia árabe, a través de la civilización islámica y sus académicos, filósofos y figuras eminentes, que enriquecieron el conocimiento humano con una amplia gama de obras y libros de disciplinas, ciencias y literatura”.

Personalidad cultural del año

Este 2025, como ya es costumbre, la SIBF designó al escritor, poeta y dramaturgo egipcio Mohamed Salmawy, como la "Personalidad Cultural del Año", en reconocimiento a sus contribuciones y cuerpo de trabajo.

También se anunció al ganador de la octava edición del Premio de Traducción de Sharjah (Turjuman), que fue para Ondřej Beránek, por la obra checa “El viaje de Ibn Fadlan de Bagdad a los búlgaros del Volga: 921-922”, publicada por la editorial Academia. Organizado por la SBA, el premio es el más grande de su tipo a nivel mundial, con un valor de 1.4 millones de dirhams AED (381,000 dólares) otorgados por la mejor traducción de un libro árabe original a un idioma extranjero.

La SIBF se ha consolidado por quinto año consecutivo como una de las ferias del mundo más activas en la compraventa de derechos autorales, de acuerdo con la declaración del CEO Ahmed bin Rakkad Al Ameri.

Este año, a lo largo de doce días, hasta el 16 de noviembre, los más de 2,500 editores de más de un centenar de países, marcarán una reunión internacional única, no solo por la presencia de potencias editoriales del mundo occidental sino porque tendrá la mayor presencia de editores africanos fuera de África, la más amplia participación de la India y Asia Oriental, la mayor presencia europea fuera de Europa y una participación consistentemente fuerte de los editores árabes, detalló Al Ameri.

Grecia, a la altura

Por su parte, Jason Fotilas, viceministro de Cultura de Grecia, a nombre del país Invitado de Honor, expresó: "Los lazos entre Grecia y el mundo árabe se extienden por siglos. Nuestras civilizaciones se han reunido a través de la filosofía, la poesía, la ciencia y las artes, intercambiando ideas que dieron forma a ambas regiones. Estas conexiones nunca han cesado. Viven en nuestro respeto compartido por el patrimonio y en una visión común para el futuro. La amistad entre nuestros pueblos se basa en el respeto y la comprensión mutuos, reflejados en una cooperación fuerte y creciente entre nuestros gobiernos y líderes".

Y añadió: "Grecia acepta este honor con plena conciencia de su importancia. Estamos comprometidos a presentar un programa cultural que coincida con la escala de este evento y refleje la profundidad de la creatividad griega. Traemos la voz de la literatura y el pensamiento griegos, antiguos y modernos, listos para el diálogo abierto y el intercambio global. La cultura es la distancia más corta entre los corazones. No conoce fronteras y no se diferencia en función del lenguaje o los sistemas de creencias".