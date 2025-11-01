Día de Muertos 2025: 5 películas para ver en esta fecha

En esta temporada donde tenemos constantemente los recuerdos de las personas que ya no están con nosotros, comprobamos que el cine captura de mil formas los sentimientos del Día de Muertos; ya sea a través de animaciones o de películas clásicas del cine nacional o extranjeras que tratan de comprender nuestra tradición.

Por eso te damos cinco recomendaciones de cintas para ver solo, en pareja o con la familia, las cuales te hacen reflexionar mientras las miras o simplemente te entretienen.

5 películas para ver el Día de Muertos

1. Macario - 1960

Es un clásico del cine mexicano que se ambienta en la víspera del Día de Muertos. La película narra la historia de un hombre humilde que anhela comer un pavo completo y termina enfrentando a la Muerte en un relato lleno de simbolismo, reflexión sobre la vida y la muerte, y riqueza cultural.

2. Pedro Páramo - 1967

Fue dirigida por Carlos Velo y basada en la novela homónima de Juan Rulfo, siendo un clásico del cine mexicano que aborda temas de muerte, memoria y fantasmas, ambientada en el pueblo ficticio de Comala, la historia sigue a Juan Preciado mientras busca a su padre, Pedro Páramo, en una obra que refleja la cosmovisión mexicana sobre la vida, la muerte y el más allá.

3. La Leyenda de la Nahuala - 2007

Esta animación mexicana mezcla aventura, tradición y un toque de suspenso suave, ambientada en el contexto del Día de Muertos. La historia narra cómo los protagonistas enfrentan leyendas urbanas y fantasmas, enseñando a los niños el valor de la valentía y el respeto por las tradiciones.

4. El Libro de la Vida - 2014

Es una animación que combina fantasía, folclore mexicano y una narrativa que se desarrolla en torno al Día de Muertos y al inframundo desde una perspectiva moderna. Además, invita a los espectadores a explorar la riqueza cultural del país, así como la importancia de la memoria familiar por medio de personajes entrañables y coloridos escenarios.

5. Coco - 2017

Narra la historia de Miguel, un niño que sueña con ser músico y accidentalmente viaja al Mundo de los Muertos, donde descubre la importancia de la memoria, la familia y las tradiciones mexicanas. A nivel mundial, la cinta causó una gran curiosidad por esta tradición mexicana.