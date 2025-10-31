Día de Muertos: Empresas mexicanas que ya no existen, pero dejaron legado

Las historias de empresas que pasaron por malos momentos y sobrevivieron son inspiradoras, pero ¿qué sucede con aquellas que no superaron las crisis y cerraron? A pesar de que ya no están entre nosotros, dejaron un legado en el ámbito empresarial.

En el marco de Día de Muertos, también se honra a las empresas mexicanas que tuvieron un impacto en la economía, pero desafortunadamente no sobrevivieron. En este sentido, el 59% de las empresas en México quiebran durante sus primeros tres años de operación, de acuerdo con la Asociación de Emprendedores de México (Asem).

5 empresas mexicanas que ya no existen pero dejaron un legado

A continuación se muestra el listado de empresas mexicanas que tuvieron gran éxito, pero por diversas situaciones como la competencia o por problema en la operación tuvieron que cerrar.

1. Burger boy

Fundada en 1968, fue de los primeros restaurantes que estaban bajo el modelo de comida rápida. Entre la década de los 70 y 80 's fue tan exitosa que marcó la infancia de muchos mexicanos.

La cadena de restaurantes tuvo más de 50 sucursales, con presencia en diferentes ciudades del país, como la Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León y Guadalajara.

Sin embargo, en 1985 llegó al país la primera sucursal de McDonald´s, la cual impactó en las ventas de Burger Boys y en 1996 cerró definitivamente.

A pesar de que casi se cumplen 30 desde su cierre, fue pionera en México al ofrecer comida rápida y paquetes de comida con nombres divertidos e incluso que llegó a promocionarse en los programas de televisión.

Burger Boy fue pionera en México con los restaurantes de comida rápida.Especial

2. Reino Aventura

Este parque de diversiones se ubicaba al sur de la ciudad y era un punto de entretenimiento familiar. Aunado a la esperada función de Keiko, la orca y los juegos mecánicos.

Fundada en 1982 por José Represas, Pablo Funtanet y Gaspar Rivera, prometía un lugar lleno de diversión. Pero, debido a un accidente en una de las atracciones en 1995, la empresa pasó por una crisis de imagen de la que no se pudo recuperar.

A causa de esto, en 1999 la empresa Premier Parks compró Reino Aventura y se convirtió en Six Flags México. Este es un ejemplo de cómo las medidas de seguridad son primordiales y el impacto negativo en la población cuando las empresas no cumplen con las normas.

Reino Aventura era un parque de diversiones se ubicaba al sur de la ciudad.Especial.

3. Ensueño

Los juguetes mexicanos también tuvieron su época dorada, debido a que la empresa Ensueño lideraba la industria durante la década de los 80´s, en el que las muñecas y los autos eran populares entre los niños.

Se originó en 1957 con una operación pequeña, pero eficiente. Años más tarde, en 1992, Ensueño se asoció con TYCO TOYS y con ello, se convirtieron en los fabricantes más populares en México.

Pero, con la llegada de marcas extranjeras, la competencia fue muy dura y la empresa mexicana terminó asociándose con Mattel, lo que dio fin a la empresa.

Los juguetes ensueño ofrecian innovación con tecnología de la época.Especial

4. Helados Bing

El origen de la heladería más famosa de Guadalajara gira en torno al amor que tenía Adolf Horn hacia su esposa Lina Bingham, quien se inspiró para fundar Helados Bing en 1965.

Con una variedad de 17 sabores de helado, así como malteadas, comenzó a popularizarse entre los mexicanos y con ello, llegó a tener aproximadamente 600 sucursales en el país.

En este contexto, Adolf Horn apostaba por el consumo local, ya que sus proveedores e incluso el mobiliario eran de Guadalajara. A pesar de que tuvo reconocimiento, por cuestiones personales, ya no le era posible mantener la empresa, por lo que decidió ponerla en venta.

En 1983, fue comprada por el presidente de Coca Cola México, José Luis González, pero tenía la participación de su fundador como parte del consejo. A pesar de todo, en 1999 la empresa fue adquirida por Unilever.

El nombre de Helados Bing se debe al apellido de la esposa de Adolf HornEspecial

5. Viana

Inició operaciones en 1953 en el centro de la Ciudad de México. Viana comenzó a vender estufas, lavadoras a crédito, lo que fue un modelo atractivo para los mexicanos. Una década después, incorporó la línea de muebles.

La popularidad de Viana estuvo vigente por años, debido a que era una alternativa accesible para las familias mexicanas cuando se trataba de comprar muebles o electrodomésticos.

Sin embargo, el fin de Viana ocurrió en 2015, cuando la cadena Coppel adquirió los 51 almacenes de la empresa. A pesar de esto, los mexicanos la recuerdan con nostalgia.