El mejor regalo de CSP

Miguel González Compeán No ha sido un año fácil. El año que está a punto de terminar será recordado por muchas razones, pero hay una que sin duda sobresale: el regreso a la impunidad absoluta a los preferidos del expresidente Andrés Manuel.

No hay duda el regalo de Adán Augusto a sus pares, no es un generoso obsequio en honor de nuestras fechas, es en cambio, un mensaje claro, cínico y descarnado: Claudia, no te confundas, sigo gozando de la protección de quién también te hizo presidente de este país. El que vive en Palenque. El que acaba de publicar, con un nombre que suena más a su autobiografía que a un recorrido corregido según sus manías y obsesiones de grado 4 de enfermedad mental, Grandeza.

Así habremos cerrado el año, con la esperanza truncada de haber confiado en una presidente que empezaría por limpiar la casa y cuyo primer mojón era el incomodo y desobediente líder del morenismo en la cámara de senadores, que habrá de extender su permanencia durante 5 años más.

A ese nombre se suma el de los sobrinos del Almirante secretario del sexenio anterior. Uno de ellos prófugo y el otro guardando silencio en su celda, mientras se calman las aguas y se encontramos salida a todo el asunto.

La lista puede crecer, pues los casos se repiten con el mismo patrón, pero no pretendo agotar en una lista, un problema que se avecina cada vez con mayor fuerza y que sólo apunta a volverse una verdadera crisis.

La disputa es sobre el más elemental ejercicio del poder en México y la mención nmo es nueva, sin embargo, ahora tiene actores y circunstancias objetivas y no pertenecen al mundo de las reflexiones teóricas o a un presenta que no se había manifestado.

En primer lugar, parece cierto y ostensible, que existe una verdadera división al interior de Morena. La realidad, muestra a un presidente que no manda del todo, ni en todos los ámbitos y, en añadidura, como el mandato de la ley ha perdido toda su fuerza, en realidad los actores políticos dependen de los campeones con influencia política, que sean capaces de defenderlos.

Segundo, me parece groseramente claro, que la 4t, ve en hacer dinero a cualquier costo y a través de cualquier medio, la única verdadera razón por la que habían querido el poder y se quieren perpetuar en él.

Tercero, hemos llegado al último punto de inflexión, en el cual la contradicción y el choque entre ejercer el poder y sencillamente jamás tenerlo, ha llegado frente al cacique de palenque.

Que el comportamiento de Adán Augusto y, para tal caso, el de cualquiera, no pase por el castigo legal pondrá en evidencia, la destrucción total de la institucionalidad, del peso de la ley y del ejercicio unipersonal del poder en todos los ámbitos de la vida pública y la exibición grosera de la influencia que el expresidente tiene el día de hoy. Una combinación muy peligrosa desde mi punto de vista. Nada más, pero nada menos, también.