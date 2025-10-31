5 películas de terror para ver este 31 de octubre

La noche del 31 de octubre te invita a sumergirse en lo sobrenatural, oscuro y perturbador. En México, en plena temporada de Día de Muertos, es el momento ideal para ver suspenso, fantasmas, demonios o seres que acechan en la penumbra.

Este día también es Halloween, una razón para ver alguna película de terror creando una atmósfera de silencio y luces tenues para estar en sintonía; por eso, si quieres algo para ver solo, o acompañado con amigos que no temen saltar del susto, te dejamos una lista de cintas para esta noche especial.

5 películas de terror que no te debes perder

1. El exorcista (The Exorcist) - 1973

Es un clásico absoluto del horror. Cuando una joven chica muestra signos de posesión demoníaca, su madre busca la ayuda de dos sacerdotes para exorcizarla. Basada en supuestos hechos reales, la película combina suspenso psicológico con terror extremo, creando un antes y un después en el cine de miedo.

2. Carrie (Carrie) - 1976

Se basa en la primera novela publicada por el estadounidense Stephen King, donde se cuenta la historia de una adolescente marginada que descubre que tiene poderes telequinéticos. Después de una serie de abusos en su escuela, decide vengarse en una fiesta de graduación que se convierte en pesadilla.

3. Halloween (Halloween) - 1978

En la noche de Halloween, un asesino escapa de prisión y regresa a su ciudad natal para sembrar el terror. Una joven es acechada en su propia casa. La película definió muchos clichés del slasher y se convirtió en una tradición para esta fecha.

4. La Bruja (The Witch) - 2015

Ambientada en Nueva Inglaterra en el siglo XVII, esta historia relata cómo una familia de colonos sufre eventos aterradores luego de que el bebé recién nacido desaparece y se sospecha de una bruja en el bosque cercano. Cinta con atmósfera ominosa, terror psicológico y horror folk.

5. El conjuro 4: Los últimos ritos (The Conjuring: Last Rites) - 2025

Los investigadores paranormales Ed Warren y Lorraine Warren enfrentan su caso más peligroso: la famosa «Smurl Haunting» de 1986, donde una familia en Pensilvania asegura estar atormentada por demonios. La película mezcla sustos, exorcismos y tensión emocional al cerrar esta saga de lo sobrenatural.