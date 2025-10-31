No te pierdas la Megaofrenda de la UNAM a partir de este 31 de octubre y conoce hasta cuándo podrás visitarla

Si todavía no tienes plan para este viernes 31 de octubre, toma en cuenta que comienza la tradicional edición de la megaofrenda de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que en esta ocasión se presenta bajo el lema “Huellas de nuestra historia: Migraciones, exilios, refugio y desplazamientos”.

La edición de este año es la 28, y es una invitación para reflexionar profundamente sobre la movilidad humana: la migración, los exilios y el refugio se convierten en ejes para narrar no solo la memoria de quienes partieron, sino la construcción de nuevas comunidades; la UNAM busca visibilizar estos fenómenos como parte de la historia y la identidad mexicana.

Detalles de la megaofrenda

La instalación se ubicará en la explanada del Museo Universum de Ciudad Universitaria (Circuito Cultural de Ciudad Universitaria S/N, Coyoacán, CDMX) y permanecerá abierta al público de 11:00 a 21:00 horas los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 2025.

Durante el recorrido encontrarás múltiples altares que fueron construidos por facultades, escuelas e institutos, en donde se integran elementos tradicionales de día de muertos como las flores de cempasúchil, papel picado y velas con las representaciones contemporáneas de rutas migratorias, exilio y hospitalidad.

Megaofrenda de la UNAM 2025.Foto: BENJAMIN CHAIRES / UNAM

La comunidad universitaria fue invitada a participar en concursos de calaveritas literarias, relatos y cortometrajes que aborden la temática de migración y refugio; los primeros lugares pueden llegar a ganar hasta 4,500 pesos.

Todavía puedes participar en los concursos de relatos y cortometrajes, ya que ampliaron el plazo para recibir los trabajos hasta el próximo 4 de noviembre a las 23:59 horas.